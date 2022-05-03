Новое видео от Фолстен: как живет и сколько зарабатывает Поль Погба в 2022 году

Яркий, одиозный, непредсказуемый, талантливый и оочень дорогой. Все эти слова точно описывают Поля Погба, хавбека Манчестер Юнайтед и сборной Франции. В этом ролике вы увидите, где и как живет футболист, сколько он зарабатывает денег, какой у него автопарк, кто является его настоящим другом и в кого влюблен француз. Приятного просмотра!