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Новое видео от Фолстен: как живет и сколько зарабатывает Поль Погба в 2022 году
Считаем чужие деньги
Getty Images / Global Images Ukraine
Яркий, одиозный, непредсказуемый, талантливый и оочень дорогой. Все эти слова точно описывают Поля Погба, хавбека Манчестер Юнайтед и сборной Франции. В этом ролике вы увидите, где и как живет футболист, сколько он зарабатывает денег, какой у него автопарк, кто является его настоящим другом и в кого влюблен француз. Приятного просмотра!
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