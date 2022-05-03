Гвардиола: Факт, что мы были в финале помогает, но это не гарантия

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался перед ответным полуфиналом с "Реалом" в Лиге чемпионов. "Мы должны сделать всё возможное, чтобы выйти в финал", – приводит его слова BBC.

О том, будет ли готов Стоунз

"Нет, не готов".

О том, выберет ли он тот же состав

"Я не знаю, что произойдет. Выбор состава состоит в том, чтобы попытаться выиграть матч.

Бывают моменты, когда ты очень плохо тренируешься перед игрой и проводишь исключительный матч, или тренируешься очень хорошо, а ребята играют плохо. Есть команды, против которых мы хорошо сыграли, и есть то, что мы должны улучшить".

О том, что "Сити" становится лучше с каждым важным матчем

"Вы говорите об опыте, но вопрос в том, чему ты учишься на опыте. Если ты ничему не учишься, ты совершаешь одни и те же ошибки.

Тот факт, что мы уже были в финале, я был в финале, помогает, но это не гарантия. Мы должны сделать все возможное, чтобы выйти в финал", – сказал главный тренер "Манчестер Сити".

Встреча начнется в среду, 4 мая, в 22:00 по киевскому времени. В первой игре "Манчестер Сити" дома одержал победу со счетом 4:3.