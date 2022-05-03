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Барселона почти за бесценок переманила защитника Челси
Стали известны детали сделки
Фото: twitter.com/ChelseaFC
Защитник "Челси" Андреас Кристенсен перейдет в "Барселону" летом в качестве свободного агента, сообщает AS. За все 5 лет по контракту датчанин получит 25 миллионов евро.
Сообщается, что Андреас будет получать в "Барселоне" по 5 миллионов евро в год.
Контракт 26-летнего защитника истекает будущим летом.
В текущем сезоне Кристенсен провел 33 матча за "Челси", забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает фуллбека в 35 миллионов евро.
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