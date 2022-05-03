Барселона почти за бесценок переманила защитника Челси

Защитник "Челси" Андреас Кристенсен перейдет в "Барселону" летом в качестве свободного агента, сообщает AS. За все 5 лет по контракту датчанин получит 25 миллионов евро.

Сообщается, что Андреас будет получать в "Барселоне" по 5 миллионов евро в год.

Контракт 26-летнего защитника истекает будущим летом.

В текущем сезоне Кристенсен провел 33 матча за "Челси", забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает фуллбека в 35 миллионов евро.