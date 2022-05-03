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Адейеми отказал Манчестер Юнайтед ради перехода в Дортмунд

Англия
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Всё ещё привлекательный, со слов Рангника, клуб

Адейеми отказал Манчестер Юнайтед ради перехода в Дортмунд

Фото: twitter.com/RedBullSalzburg

Новина українською

Нападающий "Зальцбурга" Карим Адейеми перейдет в "Боруссию" Дортмунд, несмотря на интерес со стороны "МЮ", сообщает Sport1.dе. В Англии нападающий получал бы на 2,5 миллиона евро в год больше.

Сообщается, что в "Боруссии" Адейеми будет получать 6,5 миллионов евро. От "МЮ" игроку поступило предложение привлекательнее – 9 миллионов евро в год.

Отмечается, что Карим отказал "манкунианцам" так как хотел бы присоединится к "Боруссии" Дотмунд.

В этом сезоне Адейеми забил 21 гол и отдал 7 голевых передач в 41 матче за "РБ Зальцбург". Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего нападающего в 35 миллионов евро.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Зальцбург (Австрия) Манчестер Юнайтед Карим Адейеми
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Источник:
sport1.de

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