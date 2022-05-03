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Адейеми отказал Манчестер Юнайтед ради перехода в Дортмунд
Всё ещё привлекательный, со слов Рангника, клуб
Фото: twitter.com/RedBullSalzburg
Нападающий "Зальцбурга" Карим Адейеми перейдет в "Боруссию" Дортмунд, несмотря на интерес со стороны "МЮ", сообщает Sport1.dе. В Англии нападающий получал бы на 2,5 миллиона евро в год больше.
Сообщается, что в "Боруссии" Адейеми будет получать 6,5 миллионов евро. От "МЮ" игроку поступило предложение привлекательнее – 9 миллионов евро в год.
Отмечается, что Карим отказал "манкунианцам" так как хотел бы присоединится к "Боруссии" Дотмунд.
В этом сезоне Адейеми забил 21 гол и отдал 7 голевых передач в 41 матче за "РБ Зальцбург". Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего нападающего в 35 миллионов евро.
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