ЛЧ близко - амбиции растут. Арсенал намерен подписать лучшего бомбардира Интера

Есть вероятность, что лондонский "Арсенал" по итогу сезона попадет в топ-4 АПЛ и вернется в Лигу Чемпионов. А потому Микель Артета будет просить соответствующее усиление.

По данным The Times, испанский наставник намерен прежде всего усилить линию атаки. Один из главных кандидатов - Лаутаро Мартинес.

Форвард "Интера" качественно проводит весну, а в этом сезоне уже отличился 21 раз. Миланская сторона оценивает аргентинца в 60 миллионов евро.