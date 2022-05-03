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ЛЧ близко - амбиции растут. Арсенал намерен подписать лучшего бомбардира Интера
Требование Артеты
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Есть вероятность, что лондонский "Арсенал" по итогу сезона попадет в топ-4 АПЛ и вернется в Лигу Чемпионов. А потому Микель Артета будет просить соответствующее усиление.
По данным The Times, испанский наставник намерен прежде всего усилить линию атаки. Один из главных кандидатов - Лаутаро Мартинес.
Форвард "Интера" качественно проводит весну, а в этом сезоне уже отличился 21 раз. Миланская сторона оценивает аргентинца в 60 миллионов евро.
Ранее "Арсеналу" приписывали интерес к
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