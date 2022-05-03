  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. ЛЧ близко - амбиции растут. Арсенал намерен подписать лучшего бомбардира Интера
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛЧ близко - амбиции растут. Арсенал намерен подписать лучшего бомбардира Интера

Англия
(1 голосов)

Требование Артеты

ЛЧ близко - амбиции растут. Арсенал намерен подписать лучшего бомбардира Интера

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Есть вероятность, что лондонский "Арсенал" по итогу сезона попадет в топ-4 АПЛ и вернется в Лигу Чемпионов. А потому Микель Артета будет просить соответствующее усиление.

По данным The Times, испанский наставник намерен прежде всего усилить линию атаки. Один из главных кандидатов - Лаутаро Мартинес.

Читайте такжеДжака о капитанстве в Арсенале: Я веду за собой без повязки, но я готов снова её надеть

Форвард "Интера" качественно проводит весну, а в этом сезоне уже отличился 21 раз. Миланская сторона оценивает аргентинца в 60 миллионов евро.

Ранее "Арсеналу" приписывали интерес к нападающему "Ман Сити".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Интер (Милан) Лаутаро Мартинес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде