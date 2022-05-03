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Жерар Морено вернулся – составы Вильярреала и Ливерпуля на полуфинал
У гостей Хендерсон переместился на скамейку запасных
Фото: twitter.com/LFC
"Вильярреал" и "Ливерпуль" опубликовали составы на ответный матч полуфинала Лиги чемпионов. Лидер атаки испанцев вернулся в строй.
"Вильярреал" выйдет в таком составе:
- Рульи – В.
- Фойт
- Альбиоль – К.
- Пау Торрес
- Эступиньян
- Ло Чельсо
- Парехо
- Капу
- Коклен
- Морен
- Диа
Состав Ливерпуля:
- Алиссон – В.
- Александр-Арнольд
- Конате
- ван Дейк – К.
- Робертсон
- Кейта
- Фабиньо
- Алькантара
- Салах
- Мане
- Жота
Напомним, встреча начнется в 22:00 по киевскому времени. Матч в Ливерпуле завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев.
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Источник:uefa.com
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