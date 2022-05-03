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Жерар Морено вернулся – составы Вильярреала и Ливерпуля на полуфинал

Англия
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У гостей Хендерсон переместился на скамейку запасных

Жерар Морено вернулся – составы Вильярреала и Ливерпуля на полуфинал

Фото: twitter.com/LFC

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"Вильярреал" и "Ливерпуль" опубликовали составы на ответный матч полуфинала Лиги чемпионов. Лидер атаки испанцев вернулся в строй.

"Вильярреал" выйдет в таком составе:

  1. Рульи – В.
  2. Фойт
  3. Альбиоль – К.
  4. Пау Торрес
  5. Эступиньян
  6. Ло Чельсо
  7. Парехо
  8. Капу
  9. Коклен
  10. Морен
  11. Диа

Состав Ливерпуля:

  1. Алиссон – В.
  2. Александр-Арнольд
  3. Конате
  4. ван Дейк – К.
  5. Робертсон
  6. Кейта
  7. Фабиньо
  8. Алькантара
  9. Салах
  10. Мане
  11. Жота

Напомним, встреча начнется в 22:00 по киевскому времени. Матч в Ливерпуле завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев.

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В статье: Лига чемпионов Ливерпуль Вильярреал Жерар Морено
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Источник:
uefa.com

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