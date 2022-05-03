Жерар Морено вернулся – составы Вильярреала и Ливерпуля на полуфинал

"Вильярреал" и "Ливерпуль" опубликовали составы на ответный матч полуфинала Лиги чемпионов. Лидер атаки испанцев вернулся в строй.

"Вильярреал" выйдет в таком составе:

Рульи – В. Фойт Альбиоль – К. Пау Торрес Эступиньян Ло Чельсо Парехо Капу Коклен Морен Диа

Состав Ливерпуля:

Алиссон – В. Александр-Арнольд Конате ван Дейк – К. Робертсон Кейта Фабиньо Алькантара Салах Мане Жота

Напомним, встреча начнется в 22:00 по киевскому времени. Матч в Ливерпуле завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев.