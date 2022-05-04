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Арсенал стремится усилиться защитником Болоньи
Юный шотландец может продолжить карьеру в АПЛ
Аарон Хики
"Арсенал" стремится подписать контракт с защитником "Болоньи" Аароном Хики.
По информации Football London, 19-летний шотландец является основным кандидатом на позицию левого защитника лондонского клуба. "Арсенал" готов отдать за трансфер футболиста 18 миллионов фунтов стерлингов.
В нынешнем сезоне Хики сыграл за "Болонью" 33 матча в Серии А, в которых успел забить пять голов.
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Источник:Football London
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