  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Арсенал стремится усилиться защитником Болоньи
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арсенал стремится усилиться защитником Болоньи

Англия
(1 голосов)

Юный шотландец может продолжить карьеру в АПЛ

Арсенал стремится усилиться защитником Болоньи

Аарон Хики

Новина українською

"Арсенал" стремится подписать контракт с защитником "Болоньи" Аароном Хики.

По информации Football London, 19-летний шотландец является основным кандидатом на позицию левого защитника лондонского клуба. "Арсенал" готов отдать за трансфер футболиста 18 миллионов фунтов стерлингов.

В нынешнем сезоне Хики сыграл за "Болонью" 33 матча в Серии А, в которых успел забить пять голов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Болонья Арсенал (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football London

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде