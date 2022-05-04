Арсенал стремится усилиться защитником Болоньи

"Арсенал" стремится подписать контракт с защитником "Болоньи" Аароном Хики.

По информации Football London, 19-летний шотландец является основным кандидатом на позицию левого защитника лондонского клуба. "Арсенал" готов отдать за трансфер футболиста 18 миллионов фунтов стерлингов.

В нынешнем сезоне Хики сыграл за "Болонью" 33 матча в Серии А, в которых успел забить пять голов.