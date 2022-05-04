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Заявку на 4,25 миллиарда фунтов по покупке Челси от Рэтклиффа отклонили
Компания продолжит пытаться приобрести клуб
Фото: Getty Images
Американский банк Raine, осуществляющий надзор за продажей "Челси", отклонил заявку на покупку клуба в размере 4,25 млрд фунтов, сообщает Bloomberg. Заявку от компании Ineos, которой владеет Джим Рэтклифф, банк отверг сразу.
"Raine сразу же отверг нас, но мы хотим напомнить людям, что мы все еще здесь.
Мы продолжим взаимодействовать с фанатами. Мы считаем нашу заявку соответствующей интересам фанатов", – сказал директор Ineos Том Кротти.
По словам Кротти, Ineos уже изучал возможность приобретения "Челси" в прошлые годы, но тогда их отпугнула стоимость сделки.
Напомним, что компания Ineos уже владеет клубом в топ-5 чемпионатов. Джим Рэтклифф является владельцем "Ниццы".
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