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Заявку на 4,25 миллиарда фунтов по покупке Челси от Рэтклиффа отклонили

Англия
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Компания продолжит пытаться приобрести клуб

Заявку на 4,25 миллиарда фунтов по покупке Челси от Рэтклиффа отклонили

Фото: Getty Images

Новина українською

Американский банк Raine, осуществляющий надзор за продажей "Челси", отклонил заявку на покупку клуба в размере 4,25 млрд фунтов, сообщает Bloomberg. Заявку от компании Ineos, которой владеет Джим Рэтклифф, банк отверг сразу.

"Raine сразу же отверг нас, но мы хотим напомнить людям, что мы все еще здесь.

Мы продолжим взаимодействовать с фанатами. Мы считаем нашу заявку соответствующей интересам фанатов", – сказал директор Ineos Том Кротти.

По словам Кротти, Ineos уже изучал возможность приобретения "Челси" в прошлые годы, но тогда их отпугнула стоимость сделки.

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Напомним, что компания Ineos уже владеет клубом в топ-5 чемпионатов. Джим Рэтклифф является владельцем "Ниццы".

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В статье: Челси (Лондон) Джим Рэтклифф Ineos
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Источник:
bloomberg.com

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