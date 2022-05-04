Трансфер Рафиньи – приоритет для Барселоны на лето

"Барселона" хочет подписать полузащитника "Лидса" Рафинью, сообщает The Telegraph. Каталонский клуб намерен подготовить предложение 25-летнему хавбеку в ближайшее время.

Сообщается, что "Барселона" хочет подписать Рафинью, даже если "Лидс" останется в Премьер-лиге. В контракте бразильца с прописаны отступные в размере 25 миллионов фунтов в случае вылета клуба в Чемпионшип.

В этом сезоне полузащитник забил 10 голов и отдал 3 голевые передачи в 32 матчах за "Лидс". Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего хавбека в 45 миллионов евро.