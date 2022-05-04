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Трансфер Рафиньи – приоритет для Барселоны на лето

Англия
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Будут пытаться подписать, даже если "Лидс" не вылетит

Трансфер Рафиньи – приоритет для Барселоны на лето

Фото: twitter.com/LUFC

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"Барселона" хочет подписать полузащитника "Лидса" Рафинью, сообщает The Telegraph. Каталонский клуб намерен подготовить предложение 25-летнему хавбеку в ближайшее время.

Сообщается, что "Барселона" хочет подписать Рафинью, даже если "Лидс" останется в Премьер-лиге. В контракте бразильца с прописаны отступные в размере 25 миллионов фунтов в случае вылета клуба в Чемпионшип.

В этом сезоне полузащитник забил 10 голов и отдал 3 голевые передачи в 32 матчах за "Лидс". Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего хавбека в 45 миллионов евро.

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В статье: Рафинья Барселона Лидс Юнайтед
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Источник:
telegraph.co.uk

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