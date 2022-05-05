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С целью вернуться на родину. Основной защитник Челси хочет покинуть клуб

Англия
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Говорят, его может приютить "Барселона"

С целью вернуться на родину. Основной защитник Челси хочет покинуть клуб

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Этим летом "Челси" точно потеряет двух защитников - Антонио Рюдигера и Андреса Кристенсена. Однако это не полный список.

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Вполне возможно, что Лондон также покинет испанец Маркос Алонсо. По данным зарубежных СМИ, он созрел для этого шага, поскольку хочет вновь играть на родине.

"Челси" может рассмотреть вариант продажи 31-летнего игрока. В составе лондонцев Маркос играет с 2016-го года - он отыграл 208 матчей и завоевал шесть трофеев.

Ранее была информация, что его может подписать "Барселона".

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В статье: Маркос Алонсо Челси (Лондон)
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