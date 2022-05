С целью вернуться на родину. Основной защитник Челси хочет покинуть клуб

Этим летом "Челси" точно потеряет двух защитников - Антонио Рюдигера и Андреса Кристенсена. Однако это не полный список.

Вполне возможно, что Лондон также покинет испанец Маркос Алонсо. По данным зарубежных СМИ, он созрел для этого шага, поскольку хочет вновь играть на родине.

Marcos Alonso’s priority will be to leave Premier League this summer. The plan is clear and Barcelona have his name into the list, contacts ongoing ???????? #CFC



Alonso would like to come back to Spain. Chelsea are open to sell but still nothing advanced due to current club situation.