Арсеналу нужен 22-летний француз из Байера - цена вопроса 50 миллионов

Лондонский "Арсенал" продолжает искать варианты для летнего усиления атаки.

По данным издания Kicker, "канониры" интересуются вингером "Байера" Мусса Диаби. "Фармацевты" не сильно горят желанием отпускать одного из лидеров, и не сделают это менее, чем за 50 миллионов евро.

22-летний Диаби проводит классный в Германии и уже дебютировал за сборную Франции. На его счету 29 результативных действий (16+13) в 40 играх. Контракт вингера действителен до лета 2025-го года.

Ранее сообщалось, что также "канониры" интересуются форвардом "Интера".