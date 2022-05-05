  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Арсеналу нужен 22-летний француз из Байера - цена вопроса 50 миллионов
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арсеналу нужен 22-летний француз из Байера - цена вопроса 50 миллионов

Англия
(1 голосов)

Готовы ли "канониры" пойти на такие траты?

Арсеналу нужен 22-летний француз из Байера - цена вопроса 50 миллионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Лондонский "Арсенал" продолжает искать варианты для летнего усиления атаки.

По данным издания Kicker, "канониры" интересуются вингером "Байера" Мусса Диаби. "Фармацевты" не сильно горят желанием отпускать одного из лидеров, и не сделают это менее, чем за 50 миллионов евро.

Читайте такжеАртета о победе над МЮ: Нельзя ожидать от нас победы в каждом матче, на это способны лишь одна или две команды в лиге

22-летний Диаби проводит классный в Германии и уже дебютировал за сборную Франции. На его счету 29 результативных действий (16+13) в 40 играх. Контракт вингера действителен до лета 2025-го года.

Ранее сообщалось, что также "канониры" интересуются форвардом "Интера".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Абу Диаби Байер (Леверкузен)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде