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В компанию к Марлосу. Фернандиньо получил предложение от бразильского клуба

Англия
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Двухлетний контракт

В компанию к Марлосу. Фернандиньо получил предложение от бразильского клуба

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Ни для кого не секрет, что летом Фернандиньо покинет "Ман Сити". Об этом 37-летний игрок ранее заявлял прямым текстом.

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У опытного хавбека сейчас есть три предложения. Об этом передает Николо Скира. Одно из них было получено от бразильского клуба "Атлетико Паранаэнсе" - контракт на два года.

Интересно, что Ферна - воспитанник как раз данного коллектива. Именно оттуда в 2005-м году он отправился в "Шахтер", а после - в 2013-й в "Манчестер Сити".

Напомним, что зимой состав бразильского "Атлетико" пополнил Марлос. Также на правах аренды за них выступает вингер "Динамо" Витиньо.

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В статье: Фернандиньо Манчестер Сити Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
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