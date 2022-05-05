В компанию к Марлосу. Фернандиньо получил предложение от бразильского клуба

Ни для кого не секрет, что летом Фернандиньо покинет "Ман Сити". Об этом 37-летний игрок ранее заявлял прямым текстом.

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У опытного хавбека сейчас есть три предложения. Об этом передает Николо Скира. Одно из них было получено от бразильского клуба "Атлетико Паранаэнсе" - контракт на два года.

#Fernandinho will leave #ManchesterCity as a free agent at the end of the season. He is ready to return to Brazil. The midfielder has received 3 bids, in particular #AthleticoParanaense have offered 2-years contract. #transfers #MCFC — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 5, 2022

Интересно, что Ферна - воспитанник как раз данного коллектива. Именно оттуда в 2005-м году он отправился в "Шахтер", а после - в 2013-й в "Манчестер Сити".

Напомним, что зимой состав бразильского "Атлетико" пополнил Марлос. Также на правах аренды за них выступает вингер "Динамо" Витиньо.