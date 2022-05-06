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Тоттенхэм может подписать двух игроков из Испании
Лондонцы нацелились на футболистов Вильярреала
Пау Торрес
Лондонский "Тоттенхэм" в летнее трансферное окно может подписать двух игроков "Вильярреала". Как сообщает издание 90min, английский клуб стремится усилиться центральным защитником Пау Торресом и вингером Арнаутом Данжумом.
Скауты "Тоттенхэма" следили за обоими футболистами в полуфинальных матчах ЛЧ против "Ливерпуля".
В нынешнем сезоне Торрес в Ла Лиге сыграл 29 матчей, в которых забил четыре гола. Данжума за 23 игры забил десять мячей.
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Источник:90min
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