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Арсенал подписал новый контракт с главным тренером команды
Соглашение - до 2025 года
Фото: arsenal.com
"Арсенал" объявил о продлении контракта с главным тренером команды Микелем Артетой.
Новое соглашение с 40-летним специалистом рассчитано до конца сезона 2024/2025 года, сообщает пресс-служба "канониров". Предыдущее соглашение испанца действовало до конца июня 2023 года.
Артета возглавил "Арсенал" в декабре 2019 года. За это время он выиграл с командой Кубок и Суперкубок Англии. После 34 сыгранных матчей лондонцы идут на 4-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 63 очка.
Также отмечается, что английский клуб продлил контракт с главным тренером женской команды Йонасом Эйдеваллом. Сделка с наставником рассчитана до конца сезона 2023/24.
The journey continues ✊— Arsenal (@Arsenal) May 6, 2022
✍️ Mikel Arteta
✍️ Jonas Eidevall
Congratulations on your new deals! ????
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