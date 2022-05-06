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Арсенал подписал новый контракт с главным тренером команды

Англия
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(1 голосов)

Соглашение - до 2025 года

Арсенал подписал новый контракт с главным тренером команды

Фото: arsenal.com

Новина українською

"Арсенал" объявил о продлении контракта с главным тренером команды Микелем Артетой.

Новое соглашение с 40-летним специалистом рассчитано до конца сезона 2024/2025 года, сообщает пресс-служба "канониров". Предыдущее соглашение испанца действовало до конца июня 2023 года.

Артета возглавил "Арсенал" в декабре 2019 года. За это время он выиграл с командой Кубок и Суперкубок Англии. После 34 сыгранных матчей лондонцы идут на 4-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 63 очка.

Также отмечается, что английский клуб продлил контракт с главным тренером женской команды Йонасом Эйдеваллом. Сделка с наставником рассчитана до конца сезона 2023/24.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета
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Источник:
arsenal.com

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Комментарии (1)
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Nеxt-R (Киев)
06.05.2022 в 12:22
Ну якому шостому місці. Перевірйте інформацію, двієшники!
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