Арсенал подписал новый контракт с главным тренером команды

"Арсенал" объявил о продлении контракта с главным тренером команды Микелем Артетой.

Новое соглашение с 40-летним специалистом рассчитано до конца сезона 2024/2025 года, сообщает пресс-служба "канониров". Предыдущее соглашение испанца действовало до конца июня 2023 года.

Артета возглавил "Арсенал" в декабре 2019 года. За это время он выиграл с командой Кубок и Суперкубок Англии. После 34 сыгранных матчей лондонцы идут на 4-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 63 очка.

Также отмечается, что английский клуб продлил контракт с главным тренером женской команды Йонасом Эйдеваллом. Сделка с наставником рассчитана до конца сезона 2023/24.

