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Не Почеттино. Тоттенхэм определился с преемником Конте, если итальянец покинет клуб

Англия
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Может получиться интересно

Не Почеттино. Тоттенхэм определился с преемником Конте, если итальянец покинет клуб

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Существует вероятность, что уже летом Антонио Конте покинет "Тоттенхэм". Итальянец требует усиления, которое не факт, что может обеспечить руководство "Тоттенхэма".

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По данным The Telegraph, "шпоры" определились с планом Б. Они попробуют пригласить на пост главного тренера Грэма Поттера, возглавляющего ныне "Брайтон". Однако за него придется заплатить компенсацию в размере десяти миллионов евро.

Поттер давно получает похвалу со стороны критиков за его работу с "чайками". Несмотря на места в середине таблицы, "Брайтон" пытается играть в современный футбол с позиции силы.

Отметим, что ранее в "Тоттенхэм" сватали их экс-наставника Маурисио Почеттино.

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В статье: Антонио Конте Тоттенхэм (Лондон) Грэм Поттер
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