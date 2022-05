Не Почеттино. Тоттенхэм определился с преемником Конте, если итальянец покинет клуб

Существует вероятность, что уже летом Антонио Конте покинет "Тоттенхэм". Итальянец требует усиления, которое не факт, что может обеспечить руководство "Тоттенхэма".

По данным The Telegraph, "шпоры" определились с планом Б. Они попробуют пригласить на пост главного тренера Грэма Поттера, возглавляющего ныне "Брайтон". Однако за него придется заплатить компенсацию в размере десяти миллионов евро.

Graham Potter emerging as favourite to replace Antonio Conte at Tottenham IF Conte goes at the end of this season - but it is understood Potter would cost in excess of £10m #thfc https://t.co/jyryDdV2Xn