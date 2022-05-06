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Не Почеттино. Тоттенхэм определился с преемником Конте, если итальянец покинет клуб
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Существует вероятность, что уже летом Антонио Конте покинет "Тоттенхэм". Итальянец требует усиления, которое не факт, что может обеспечить руководство "Тоттенхэма".
По данным The Telegraph, "шпоры" определились с планом Б. Они попробуют пригласить на пост главного тренера Грэма Поттера, возглавляющего ныне "Брайтон". Однако за него придется заплатить компенсацию в размере десяти миллионов евро.
Graham Potter emerging as favourite to replace Antonio Conte at Tottenham IF Conte goes at the end of this season - but it is understood Potter would cost in excess of £10m #thfc https://t.co/jyryDdV2Xn— Matt Law (@Matt_Law_DT) May 6, 2022
Поттер давно получает похвалу со стороны критиков за его работу с "чайками". Несмотря на места в середине таблицы, "Брайтон" пытается играть в современный футбол с позиции силы.
Отметим, что ранее в "Тоттенхэм" сватали их
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