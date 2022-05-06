В качестве замены Ярмоленко. Вест Хэм интересуется бразильцем Шахтера

Английский "Вест Хэм" заинтересован в подписании бразильского вингера Тете. Об этом передает TalkSPORT.

Игрок "Шахтера" попал в сферу интересов наставника лондонцев Дэвида Мойеса. Специалист уверен, что бразилец сможет качественно и количественно укрепить состав "Вест Хэма".

После начала войны в Украине, Тете до конца сезона стал игроком "Лиона". Летом он должен будет вернуться в "Шахтер", однако вероятность его продажи велика.

Отметим, что Тете - прямой конкурент Андрея Ярмоленко. Украинский вингер, вероятно, летом покинет "Вест Хэм", поскольку его контракт действителен до 30-го июня.