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Тен Хаг хочет, чтобы Роналду остался в Юнайтед

Англия
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В последних матчах португалец доказал состоятельность

Тен Хаг хочет, чтобы Роналду остался в Юнайтед

Фото: twitter.com/ManUtd

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Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг не желает расставаться с Криштиану Роналду, сообщает The Telegraph. Менеджер хочет извлечь максимум из "манкунианцев" в составе с Роналду.

Сообщается, что менеджер полагает, что было бы глупо не сохранить Роналду, и видит в нем ключевого игрока команды. Криштиану станет одним из первых игроков "Ман Юнайтед", с которым тренер пообщается после прихода в клуб.

При этом тренер осознает, что физические возможности 37-летнего футболиста ограничены.

Предполагается, что Роналду дадут понять, что он не должен рассчитывать на место в старте "МЮ" на каждый матч. Это будет преподнесено, как забота о нем и попытка извлечь максимум из его игры.

Тен Хага впечатлило то, как Роналду вел за собой команду во время столь неудачного для нее сезона.

Также Криштиану готов к тому, что "МЮ" не будет в Лиге чемпионов на следующий сезон, и не хочет покидать команду. Если же его позиция изменится, тен Хаг и руководство "МЮ" не станут препятствовать форварду.

В этом сезоне Роналду провел за "МЮ" 38 матчей, забил 24 гола и отдал 3 голевые передачи.

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В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
telegraph.co.uk

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