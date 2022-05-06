Гвардиола: Если бы мы выиграли ЛЧ, все бы говорили, что дело в деньгах

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола считает, что вылет команды из Лиги чемпионов – подарок для "горожан". "Для игры в финале нужно быть лучше, чем мы были в Мадриде", – приводит его слова Sky Sports.

– Усилит ли этот вылет ваш голод до трофеев?

– Нет, я всегда хочу их брать. Я не могу провести год в мыслях о том, как счастлив. Если бы мы выиграли Лигу чемпионов, то все говорили бы, что дело в деньгах, а не в нашей усердной работе.

Игроки пока этого не понимают, но это (поражение) – подарок для нас. Я бы хотел выиграть Лигу чемпионов и играть в финале, но для этого нужно стать лучше, чем мы были в Мадриде.

Нет слов, чтобы описать наши чувства сейчас. Нужно просто время и хороший сон, а затем надо сконцентрироваться на следующей цели.

В субботу мы проведем время вместе и поговорим о том, что мы за команда, что мы сделали, чтобы попасть в полуфинал Лиги чемпионов. Из-за таких моментов я горжусь, что работаю здесь, – сказал тренер "Манчестер Сити".

Напомним, "Манчестер Сити" продолжает борьбу за Премьер-лигу. После 34 туров чемпионата у команды Пепа 83 очка, а у "Ливерпуля" 82.