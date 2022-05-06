Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гвардиола: Если бы мы выиграли ЛЧ, все бы говорили, что дело в деньгах
Так что хорошо, что не выиграли
Фото: twitter.com/ManCity
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола считает, что вылет команды из Лиги чемпионов – подарок для "горожан". "Для игры в финале нужно быть лучше, чем мы были в Мадриде", – приводит его слова Sky Sports.
– Усилит ли этот вылет ваш голод до трофеев?
– Нет, я всегда хочу их брать. Я не могу провести год в мыслях о том, как счастлив. Если бы мы выиграли Лигу чемпионов, то все говорили бы, что дело в деньгах, а не в нашей усердной работе.
Игроки пока этого не понимают, но это (поражение) – подарок для нас. Я бы хотел выиграть Лигу чемпионов и играть в финале, но для этого нужно стать лучше, чем мы были в Мадриде.
Нет слов, чтобы описать наши чувства сейчас. Нужно просто время и хороший сон, а затем надо сконцентрироваться на следующей цели.
В субботу мы проведем время вместе и поговорим о том, что мы за команда, что мы сделали, чтобы попасть в полуфинал Лиги чемпионов. Из-за таких моментов я горжусь, что работаю здесь, – сказал тренер "Манчестер Сити".
Напомним, "Манчестер Сити" продолжает борьбу за Премьер-лигу. После 34 туров чемпионата у команды Пепа 83 очка, а у "Ливерпуля" 82.
Популярное сейчас
- Цепкие лапы родины: побег, протест и гибель Беккенбауэра из ГДР
- Прямо на Азовстали. Военнослужащая трогательно исполнила известный украинский марш
- Творит историю. Моуриньо установил уникальное достижение в еврокубках
- Зинченко заинтересовал топ-клуб из Англии
- Зеленский оригинально отметил всемирный день Звездных войн. ФОТО
- Киевский ресторан готовит оригинальную акцию ко дню смерти путина. ФОТО
Новости по теме
- 17:04 Прогнозы на футбол Реал Мадрид - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на полуфинальный матч Лиги чемпионов на 04.05.2022
- 21:00 Прогнозы на футбол Ждем в основе Зинченко. Ман Сити - Реал Мадрид. Анонс и прогноз полуфинала ЛЧ на 26.04.2022
- 23:01 Зарубежные Гвардиола: Нет смысла говорить, насколько хорош мадридский Реал