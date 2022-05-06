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Холанд в Сити не будет получать больше Де Брюйне
Похоже, горожане выиграли борьбу за нападающего
Фото: twitter.com/BVB
Нападающий "Боруссии" Дортмунд Эрлинг Холанд скорее всего летом присоединится к "Манчестер Сити", сообщает ESPN. Стороны уже договорились о зарплате и комиссиям агентов.
Сообщается, что изначально фаворитом в борьбе за норвежца был "Челси", но санкции не позволили клубу довести дело до конца.
"Синие" разочарованы в Лукаку, а к тому моменту, когда клуб сможет совершать трансферы, вести переговоры по Холанду, вероятно, будет уже слишком поздно.
Отмечается, что сделка для "Сити" уже почти завершена и "горожанам" остается до июня активировать опцию выкупа игрока за 75 млн евро.
Также клуб не будет нарушать выстроенную структуру зарплат, чтобы подписать молодую звезду. Он станет одним из самых высокооплачиваемых игроков команды, но его зарплата не превысит 375 тысяч фунтов в неделю, которые получает полузащитник Кевин де Брюйне.
В этом сезоне 21-летний форвард провел 28 матчей за дортмундскую "Боруссию", забил 28 голов и отдал 7 голевых передач.
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