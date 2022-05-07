Манчестер Сити думает над подписанием Погба

"Манчестер Сити" планирует усилить позицию центрального полузащитника в летнее трансферное окно.

Один из вариантов для "горожан" – это полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба, чей контракт завершается летом 2022 года. Кроме этого, его также хочет подписать "ПСЖ".

"Ман Сити" рассматривает не только кандидатуру Поля, но и Фрэнки де Йонга из "Барселоны", и хавбека "Спортинга" Матеуша Нуньеша.