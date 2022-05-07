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Манчестер Сити думает над подписанием Погба

Англия
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Француз может усилить линию полузащиты

Манчестер Сити думает над подписанием Погба

mondefootball.fr

Новина українською

"Манчестер Сити" планирует усилить позицию центрального полузащитника в летнее трансферное окно.

Один из вариантов для "горожан" – это полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба, чей контракт завершается летом 2022 года. Кроме этого, его также хочет подписать "ПСЖ".

"Ман Сити" рассматривает не только кандидатуру Поля, но и Фрэнки де Йонга из "Барселоны", и хавбека "Спортинга" Матеуша Нуньеша.

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В статье: Поль Погба Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
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Источник:
Fabrizio Romano

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