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Известный инсайдер подтвердил трансфер Холанда в Манчестер Сити
Нападающий определился со своим будущим
Эрлинг Холанд
Нападающий "Боруссии" Дортмунд Эрлинг Холанд в ближайшее трансферное окно подпишет контракт с "Манчестер Сити". Эту информацию подтвердил известный инсайдер Николо Скира.
Стороны уже договорились обо всех условиях соглашения. "Манчестер Сити" активировал клаусулу в контракте Холанда в размере 75 миллионов евро. Соглашение будет рассчитано до лета 2027 года с зарплатой 30 миллионов евро в год.
Напомним, что в нынешнем сезоне в 28 матчах за "Боруссию" забил 28 голов.
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Источник:Николо Скира
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