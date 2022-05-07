  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Известный инсайдер подтвердил трансфер Холанда в Манчестер Сити
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Известный инсайдер подтвердил трансфер Холанда в Манчестер Сити

Англия
(1 голосов)

Нападающий определился со своим будущим

Известный инсайдер подтвердил трансфер Холанда в Манчестер Сити

Эрлинг Холанд

Новина українською

Нападающий "Боруссии" Дортмунд Эрлинг Холанд в ближайшее трансферное окно подпишет контракт с "Манчестер Сити". Эту информацию подтвердил известный инсайдер Николо Скира.

Стороны уже договорились обо всех условиях соглашения. "Манчестер Сити" активировал клаусулу в контракте Холанда в размере 75 миллионов евро. Соглашение будет рассчитано до лета 2027 года с зарплатой 30 миллионов евро в год.

Напомним, что в нынешнем сезоне в 28 матчах за "Боруссию" забил 28 голов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Манчестер Сити Эрлинг Холанд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Николо Скира

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде