Известный инсайдер подтвердил трансфер Холанда в Манчестер Сити

Нападающий "Боруссии" Дортмунд Эрлинг Холанд в ближайшее трансферное окно подпишет контракт с "Манчестер Сити". Эту информацию подтвердил известный инсайдер Николо Скира.

Стороны уже договорились обо всех условиях соглашения. "Манчестер Сити" активировал клаусулу в контракте Холанда в размере 75 миллионов евро. Соглашение будет рассчитано до лета 2027 года с зарплатой 30 миллионов евро в год.

Напомним, что в нынешнем сезоне в 28 матчах за "Боруссию" забил 28 голов.