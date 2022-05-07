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Гвардиола: Возможно, я недостаточно хороший тренер, чтобы помочь этой команде
Пеп взялся за самокритику
Фото: twitter.com/ManCity
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал очередную неудачу в попытке выиграть Лигу чемпионов.
"Мы еще не говорили с футболистами после того вечера. Никакие слова не помогут в этой ситуации. Это только вопрос времени, нужно хорошо отопаться и начать думать о следующей цели. Завтра будет первый день, когда мы снова вместе соберемся. Состоится разговор о том, какая мы команда, и что мы сделали в полуфинале.
Возможно, я недостаточно хороший тренер, чтобы помочь этой команде. Никто не знает, что было бы с другими игроками или менеджерами.
Для нас честь оставаться в гонке во всех вероятных турнирах. Я знаю, что некоторые люди не ценят то, что делает этот клуб. Но выходы в полуфиналы ЛЧ – это для меня невероятные достижения", – сказал Гвардиола.
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