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Гвардиола: Возможно, я недостаточно хороший тренер, чтобы помочь этой команде

Англия
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Пеп взялся за самокритику

Гвардиола: Возможно, я недостаточно хороший тренер, чтобы помочь этой команде

Фото: twitter.com/ManCity

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал очередную неудачу в попытке выиграть Лигу чемпионов.

"Мы еще не говорили с футболистами после того вечера. Никакие слова не помогут в этой ситуации. Это только вопрос времени, нужно хорошо отопаться и начать думать о следующей цели. Завтра будет первый день, когда мы снова вместе соберемся. Состоится разговор о том, какая мы команда, и что мы сделали в полуфинале.

Возможно, я недостаточно хороший тренер, чтобы помочь этой команде. Никто не знает, что было бы с другими игроками или менеджерами.

Для нас честь оставаться в гонке во всех вероятных турнирах. Я знаю, что некоторые люди не ценят то, что делает этот клуб. Но выходы в полуфиналы ЛЧ – это для меня невероятные достижения", – сказал Гвардиола.

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В статье: Манчестер Сити Пеп Гвардиола
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Источник:
Manchester Evening News

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