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Челси объявил, кто станет следующим владельцем клуба

Англия
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Абрамович простится с клубом

Челси объявил, кто станет следующим владельцем клуба

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Английский "Челси" сменит владельца. Клуб приобретет консорциум во главе с совладельцем "Лос-Анджелес Доджерс" Тоддом Боэли.

Кроме миллиардера, в него вошли инвесткомпания Clearlake Capital, швейцарский и американский бизнесмены Хансйорг Висс и Марк Уолтер.

Общая сумма сделки – 2,5 миллиарда фунтов стерлингов. Денежные средства поступят на замороженный банковский счет в Великобритании, 100% суммы текущий владелец Роман Абрамович планирует пожертвовать на благотворительность.

Также новые владельцы планируют вложить дополнительные 1,75 млрд. фунтов стерлингов в клуб. Это включает в себя инвестиции в "Стэмфорд Бридж", академию, женскую команду и стадион "Кингсмидоу". Ожидается, что продажа лондонского клуба будет завершена в конце мая.

Напомним, российский олигарх Роман Абрамович, которого свяызвают с президентом россии путиным, попал под санкции ЕС, США и Англии из-за агрессии рф против Украины.

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В статье: Роман Абрамович Челси (Лондон)
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Источник:
Сайт "Челси"

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