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Тухель: Ситуация по поводу будущего каждого игрока неопределенна из-за санкций
Клуб Абрамовича в сложной ситуации
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси" Томас Тухель прокомментировал смену владельца клуба:
"Это действительно влияет на команду, но я не могу сказать, насколько. Вот Тони Рюдигер покидает нас в тот период, когда на нас наложены санкции и мы не можем за него бороться. Уже доказано, что это решение оказало влияние на атмосферу в раздевалке. Ситуация по поводу будущего каждого игрока неопределенная, никто с ними об этом не говорит.
Однако важно не находить оправдания. Это сейчас наш уровень. Неутешительные результаты связаны с важными матчами на вылет, напряженным графиком. Возможно, кто-то думал, что нам нечего терять – этого достаточно, чтобы проиграть несколько противостояний. Есть много причин. Может, это нормально. Но это нам тяжело принять", – сказал Тухель.
Напомним, английское правительство приняло санкции против российского олигарха и владельца "Челси" Романа Абрамовича.
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