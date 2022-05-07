Бессмысленные старания Лукаку. АПЛ. Челси – Вулверхэмптон 2:2

"Челси" привычно для себя начал встречу с прощупывания слабых мест в обороне соперника. В первом тайме скиллы голкипера гостей Жозе Са несколько раз проверяли Лукаку и Вернер. Также хороший удар Ромелу успел накрыть защитник "Вулверхэмптона", а Тимо и вовсе забил! Правда, с нарушением правил – немецкий форвард перед голом повалил Саисса на газон.

До перерыва у "пенсионеров" получилось еще один раз затолкать снаряд в сетку, но Лофтус-Чик залез в минимальный офсайд. Эпизод был сложный и суматошный, арбитры в комнате VAR долго рисовали проекции, однако все-таки зафиксировали положение "вне игры". Новый владелец "Челси" Тодд Боули отреагировал на решение судей достаточно забавно. Может, американский миллиардер, чьи инвестиции ранее были связаны только с баскетболом и бейсболом, даже не знает, что такое офсайд.

Todd Boehly’s first experience of VAR… pic.twitter.com/m6ph9Nv2lv — LDN (@LDNFootbalI) May 7, 2022

Из-за повреждений Жоржиньо и Канте тандем хавбеков в центре поля у "Челси" организовали подвижные дриблеры – Лофтус-Чик и Ковачич. При этом под нападающими достаточно неожиданно расположился Пулишич, а не Маунт. В рамках 45-минутки "пенсионерам" не хватало умений Мейсона связывать линии, Кристиан справлялся очень топорно.

К тому же, два самых опасных своих момента "волки" создали на контратаках именно благодаря глупейшим обрезкам американца! Нету обыграл Силву и пробил в Менди, Дендонкер промахнулся по пустым воротам, а потом Аит-Нури убежал от Джеймса и пальнул над перекладиной. Остальные выпады "Вулверхэмптона" не потянули на статус настолько острых.

Дебют второй половины встречи ознаменовали возросшие скорости от "Челси". Джеймсу со штрафного почти удалось воссоздать известный гол защитника "Ливерпуля" Фабио Аурелио, забитый в ворота "пенсионеров" на "Стэмфорд Бридж" в ¼ финала ЛЧ-2008/09. Са, как и Чех 13 лет назад, ожидал высокую подачу, но Рис пробил в неприкрытый угол и не рассчитал буквально самую малость.

Reece James thought he was Aurelio ???????????????? — Jay 9 (@ninawiththe9) May 7, 2022

Reece James almost pulled a Fabio Aurelio — Papa Bee (@DuMaMayBe) May 7, 2022

А дальше за каких-то три минуты Лукаку (внезапно!) полностью деклассировал оборону "Вулверхэмптона". Сперва Саисс нарушил правила на бельгийце во владениях гостей и привез пенальти, который сам нападающий "Челси" и реализовал (1:0). Затем Коади ужасной передачей подставил Невеша, Пулишич впервые за матч оказался в нужном месте, подхватил сферу и легко вывел Ромелу один на один с голкипером. Жозе Са до мяча не дотянулся (2:0).

Из-за многочисленных пауз, в том числе вызванных повреждениями игроков и, соответственно, заменами, темп поединка минут на двадцать упал почти до нуля. В этот промежуток матча команды всего один раз обменялись неплохими моментами – Менди справился с ударом Хи Чхана, а Са потянул залп Ковачича. Появившемуся на газоне "Стэмфорд Бридж" Тринкау неожиданно удалось вернуть интригу в противостояние. Франсишку отклеился от Рюдигера и выстрелил по неотразимой для Эдуара дуге (2:1).

Забавно, что через 5 минут португалец тем же приемом чуть не сравнял счет. Также запорол свой убойный шанс Хименес. Безусловно, занавес встречи полностью прошел под аккомпанемент атак "Вулверхэмптона", под попытки "волков" отыграться. Казалось бы, ничего не предвещало беды для "Челси", но хозяева умудрились не удержать добытое преимущество. На последних секундах Коади сделал результативным навес Шикинью с правого фланга (2:2). Удивительно, однако подопечные Тухеля теперь вполне себе рискуют выпасть из ТОП-4 по итогам кампании.

АПЛ, 36-й тур.

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)

"Челси" – "Вулверхэмптон" 2:2

Голы: Лукаку (56, с пенальти; 58) – Тринкау (79), Коади (90+7)

"Челси": Менди – Аспиликуэта (Сарр, 87), Силва, Рюдигер – Джеймс, Ковачич, Лофтус-Чик, Алонсо (Сауль, 46) – Пулишич – Лукаку (Хавертц, 90+1), Вернер

"Вулверхэмптон": Са – Боли, Коади, Саисс (Шикинью, 71) – Хонатан Кастро, Моутиньо, Невеш (Тринкау, 77), Дендонкер, Аит-Нури – Нету (Хи Чхан, 70), Хименес

Предупреждения: Аспиликуэта (27) – Саисс (36), Нету (45+2), Моутиньо (51)