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Клопп: В составе любой команды мира найдется место для такого игрока, как Луис Диас

Англия
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Наставник гордится своим подопечным

Клопп: В составе любой команды мира найдется место для такого игрока, как Луис Диас

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Andrew Powell/Liverpool FC

Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп дал комментарий о хавбеке команды Луисе Диасе.

"Очевидно, он невероятно повлиял. Думаю, в составе любой команды мира найдется место для игрока мирового класса, таким футболистом является Диас. Вот почему мы так отчаянно пытались подписать его и почему были так рады, когда нам это удалось.

Если посмотреть на Лигу чемпионов – когда мы играли с Порту, он до сих пор был там. Это действительно удивительная ситуация. Сейчас он попал с нами в финал, что совершенно невероятно.

Иметь невероятного игрока хорошо для любого состава и, очевидно, для нас тоже. Слава богу, мы приняли такое решение, потому что это всем помогло. Возможно, это его заслуга больше, чем других игроков, потому что он общается со всеми, не владея языком", - сказал Клопп.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Луис Диас
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Источник:
Liverpool Echo

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