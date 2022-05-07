Клопп: В составе любой команды мира найдется место для такого игрока, как Луис Диас

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп дал комментарий о хавбеке команды Луисе Диасе.

"Очевидно, он невероятно повлиял. Думаю, в составе любой команды мира найдется место для игрока мирового класса, таким футболистом является Диас. Вот почему мы так отчаянно пытались подписать его и почему были так рады, когда нам это удалось.

Если посмотреть на Лигу чемпионов – когда мы играли с Порту, он до сих пор был там. Это действительно удивительная ситуация. Сейчас он попал с нами в финал, что совершенно невероятно.

Иметь невероятного игрока хорошо для любого состава и, очевидно, для нас тоже. Слава богу, мы приняли такое решение, потому что это всем помогло. Возможно, это его заслуга больше, чем других игроков, потому что он общается со всеми, не владея языком", - сказал Клопп.