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АПЛ. Вылет Уотфорда, первое поражение Майкла Джексона
Борьба за выживание в Премьер-лиге близка к развязке
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
И.о. главного тренера "Бернли" Майкл Джексон набрал с командой десять очков из 12 возможных после увольнения Шона Дайча и вывел ланкаширцев из зоны вылета. Но сегодня прекрасная серия экс-тренера молодежки "Бернли" подошла к концу - на "Терф Мур" победила "Астон Вилла", которая которая хочет завершить. сезон в первой десятке.
Джексон немало поработал над тем, что "Бернли" мало пропускал и в предудыщих четырех турах в ворота Ника Поупа вслетело тлько два гола. Сегодня - больше.
Потеря концетрации и простейшие ошибки привели к тому, что после получаса игры "Вилла" побеждала 2:0 после голов Ингза и Буэндии, а после перерыва счет до разгромного довел Уоткинс. Все, что смог "Бернли" - это отыграть один мяч на последей минуте (Корне).
Это был хороший матч "Астон Виллы", Джеррарду наконец-то удалось разместить одновременно на поле Буэндию, Ингза и Уоткинсу, и они показали великолепное взаимодействие.
"Бернли" на пятом с конца месте, но его могут обойти "Эвертон" и "Лидс", которые свои матчи проведут позже.
FULL-TIME Burnley 1-3 Aston Villa— Premier League (@premierleague) May 7, 2022
It’s three goals and three points for the visitors, with Danny Ings, Emi Buendia and Ollie Watkins getting on the scoresheet#BURAVL pic.twitter.com/iXKHeL00uf
Ничто уже не поможет "Уотфорду". Вслед за "Норвичем" "шершни" отправляются в Чемпионшип, проведя всего оин сезон в АПЛ. Судьба распорядилась таким образом, что команду Роя Ходжсона отправил в Чемпионшип его родной "Кристал Пэлас". Единственный мяч после пенальти забил Уилфрид Заа.
FULL-TIME Crystal Palace 1-0 Watford— Premier League (@premierleague) May 7, 2022
Watford’s relegation is confirmed as Wilfried Zaha’s penalty secures the points for Crystal Palace#CRYWAT pic.twitter.com/MiTTEefXQx
Из трех новичков лиги удалось в ней удержаться только "Брентфорду", который свое право на участие в Премьер-лиге выборол через плей-офф. Команда Томаса Франка добыла сегодня 12-ю победу в чемпионате, разгромив "Саутгемтон". 43 пунка за два тура до финиша - это очень хороший показатель, и "пчелы" достигли этого показателя, показывая зрелищный футбол, очень быстро влился в команду Кристиан Эриксен - но это неудивительно, учитывая
FULL-TIME Brentford 3-0 Southampton— Premier League (@premierleague) May 7, 2022
Two first half goals in a minute from Pontus Jansson and Yoane Wissa, and Kristoffer Ajar’s first #PL goal secures all three points#BRESOU pic.twitter.com/mT6dL2WE7r
Чемпионат Англии, 36-й тур
Бернли, "Терф Мур"
"Бернли" – "Астон Вилла" 0:3
Голы: Ингз 7, Буэндиа 31, Уоткинс 52
"Бернли": Поуп – Робертс, Коллинз, Тарковски (Лонг 46), Тэйлор – Макнил, Корк, Браунхилл, Леннон (Корне 66) – Барнс (Питерс 72), Вегорст
"Астон Вилла": Мартинес – Мингз, Конса, Чамберс (Чуквуэмека 69) – Динь, Макгинн, Луис, Кэш – Буэндия (Коутиньо 80) – Уоткинс, Ингз (Янг 74)
Предупреждения: Браунхилл 69 – Динь 21, Уоткинс 45+1
Лондон, "Брентфорд Коммьюнити Стэдиум"
"Брентфорд" – "Саутгемптон" 3:0
Голы: Янссон 13, Висса 14, Айер 79
"Брентфорд": Райя – Айер, Янссон, Соренсен, Генри – Йенсен (Янг-Кумбз 87), Нергор, Эриксен – Мбемо (Баптист 81), Тоуни, Висса (Дасилва 69)
"Саутгемптон": Форстер – Перро, Салису, Беднарек, Уокер-Питерс – Редмонд, Диалло (Эльюнусси 64), Уорд-Проуз, Стюарт Армстронг (Ромеу 83) – Броя, Адам Армстронг
Предупреждения: Диалло 17
Лондон, "Селхерст Парк"
"Кристал Пэлас" – "Уотфорд" 1:0
Гол: Заа 31 (пен.)
"Кристал Пэлас": Батлэнд – Клайн, Андерсен, Гэхи (Митчелл 73), Уорд – Галлахер (Шлупп 63), Хьюз – Олисе, Эзе, Заа (Матета 83) – Эдуар
"Уотфорд": Фостер – Камара, Самир (Трост-Эконг 78), Кэткарт, Фемения – Клеверли (Сема 52), Кайембе, Сиссоко – Деннис (Масина 73), Кинг, Сарр
Предупреждения: Хьюз 64 – Камара 16, Камара 69, Кинг 84
Удаление: Камара 69
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