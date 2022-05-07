  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. АПЛ. Вылет Уотфорда, первое поражение Майкла Джексона
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

АПЛ. Вылет Уотфорда, первое поражение Майкла Джексона

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Борьба за выживание в Премьер-лиге близка к развязке 

АПЛ. Вылет Уотфорда, первое поражение Майкла Джексона

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

И.о. главного тренера "Бернли" Майкл Джексон набрал с командой десять очков из 12 возможных после увольнения Шона Дайча и вывел ланкаширцев из зоны вылета. Но сегодня прекрасная серия экс-тренера молодежки "Бернли" подошла к концу - на "Терф Мур" победила "Астон Вилла", которая которая хочет завершить. сезон в первой десятке.

Джексон немало поработал над тем, что "Бернли" мало пропускал и в предудыщих четырех турах в ворота Ника Поупа вслетело тлько два гола. Сегодня - больше.

Потеря концетрации и простейшие ошибки привели к тому, что после получаса игры "Вилла" побеждала 2:0 после голов Ингза и Буэндии, а после перерыва счет до разгромного довел Уоткинс. Все, что смог "Бернли" - это отыграть один мяч на последей минуте (Корне).

Это был хороший матч "Астон Виллы", Джеррарду наконец-то удалось разместить одновременно на поле Буэндию, Ингза и Уоткинсу, и они показали великолепное взаимодействие.

"Бернли" на пятом с конца месте, но его могут обойти "Эвертон" и "Лидс", которые свои матчи проведут позже.

Ничто уже не поможет "Уотфорду". Вслед за "Норвичем" "шершни" отправляются в Чемпионшип, проведя всего оин сезон в АПЛ. Судьба распорядилась таким образом, что команду Роя Ходжсона отправил в Чемпионшип его родной "Кристал Пэлас". Единственный мяч после пенальти забил Уилфрид Заа.

Из трех новичков лиги удалось в ней удержаться только "Брентфорду", который свое право на участие в Премьер-лиге выборол через плей-офф. Команда Томаса Франка добыла сегодня 12-ю победу в чемпионате, разгромив "Саутгемтон". 43 пунка за два тура до финиша - это очень хороший показатель, и "пчелы" достигли этого показателя, показывая зрелищный футбол, очень быстро влился в команду Кристиан Эриксен - но это неудивительно, учитывая количество датчан в лондонском клубе.

Чемпионат Англии, 36-й тур

Бернли, "Терф Мур"

"Бернли" – "Астон Вилла" 0:3

Голы: Ингз 7, Буэндиа 31, Уоткинс 52

"Бернли": Поуп – Робертс, Коллинз, Тарковски (Лонг 46), Тэйлор – Макнил, Корк, Браунхилл, Леннон (Корне 66) – Барнс (Питерс 72), Вегорст

"Астон Вилла": Мартинес – Мингз, Конса, Чамберс (Чуквуэмека 69) – Динь, Макгинн, Луис, Кэш – Буэндия (Коутиньо 80) – Уоткинс, Ингз (Янг 74)

Предупреждения: Браунхилл 69 – Динь 21, Уоткинс 45+1

Лондон, "Брентфорд Коммьюнити Стэдиум"

"Брентфорд" – "Саутгемптон" 3:0

Голы: Янссон 13, Висса 14, Айер 79

"Брентфорд": Райя – Айер, Янссон, Соренсен, Генри – Йенсен (Янг-Кумбз 87), Нергор, Эриксен – Мбемо (Баптист 81), Тоуни, Висса (Дасилва 69)

"Саутгемптон": Форстер – Перро, Салису, Беднарек, Уокер-Питерс – Редмонд, Диалло (Эльюнусси 64), Уорд-Проуз, Стюарт Армстронг (Ромеу 83) – Броя, Адам Армстронг

Предупреждения: Диалло 17

Лондон, "Селхерст Парк"

"Кристал Пэлас" – "Уотфорд" 1:0

Гол: Заа 31 (пен.)

"Кристал Пэлас": Батлэнд – Клайн, Андерсен, Гэхи (Митчелл 73), Уорд – Галлахер (Шлупп 63), Хьюз – Олисе, Эзе, Заа (Матета 83) – Эдуар

"Уотфорд": Фостер – Камара, Самир (Трост-Эконг 78), Кэткарт, Фемения – Клеверли (Сема 52), Кайембе, Сиссоко – Деннис (Масина 73), Кинг, Сарр

Предупреждения: Хьюз 64 – Камара 16, Камара 69, Кинг 84

Удаление: Камара 69

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Английская Премьер-лига Брентфорд АПЛ "Саутгемптон" Уотфорд Кристал Пэлас (Лондон) Бернли
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде