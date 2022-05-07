Рангник: Ман Юнайтед могли зимой подписать Диаса, Альвареса или Влаховича, но отказались

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник рассказал, что предлагал правлению клуба подписать нового форварда во время зимнего трансферного окна, однако получил отказ:

"Наверное, мы должны были подписать игрока в последние 48 часов, ведь мы знали о том, что Мэйсон Гринвуд будет недоступен, и что Антони Марсьяль уже ушел в аренду.

Нам также было известно, что Эдинсон Кавани может быть недоступен в восьми из 10 игр, но мы ничего не предприняли. Возможно, мне нужно было настоять, чтобы получить этого дополнительного нападающего, но, как я уже сказал, мы этого не сделали, и теперь пришло время смотреть вперед.

Тогда ответ был отрицательным, якобы на рынке нет игрока, который действительно смог бы нам помочь.

Их было несколько… Диас, который сейчас в "Ливерпуле", Альварес, который летом будет в "Ман Сити", Влахович, который в то время все еще был в "Фиорентине". Так что это только трое из тех, которые приходят мне на ум сейчас.

Я разговаривал с правлением и сказал им, не должны ли мы хотя бы поговорить, проанализировать и выяснить, можем ли мы хотя бы получить игрока, в аренду или на постоянной основе.

В итоге ответ был нет. Ответ был нет, может быть, они не хотели делать покупки зимой.

В любом случае, это было бы спонтанным решением, однако, 48 часов — это 48 часов. Возможно, стоило хотя бы попробовать и обсудить это внутри. Мы этого не сделали. Этого не было сделано".

В последних 10 матчах "Манчестер Юнайтед" забили 13 голов. Девять из них на счету Криштиану Роналду.