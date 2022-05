АПЛ. Ливерпуль - Тоттенхэм 1:1. Конец чемпионской гонки?

После назначения Антонио Конте "Тоттенхэм" дважды сыграл вничью с "Ливерпулем" и выиграл у "Манчестер Сити". Эти результаты не были бы возможны без хорошего плана на игру, дисциплины, храбрости и высокой организации. Все-таки речь о противостоянии лучшим командам мира.

"Ливерпуль" не выиграл на "Энфилде" в матче Премьер-лиги впервые с октября. До встречи со "шпорами" команда Юргена Клоппа выиграла 13 из 14 поединков АПЛ, потеряв очки только в игре с "Манчестер Сити". Эти два факта демонстрируют в какой форме был "Ливерпуль" и что удалось сегодня сделать "Тоттенхэму".

A brilliant block from the skipper ⛔ #LIVTOT pic.twitter.com/0tLaYbAM9L

План "Тоттенхэма" был бесхистротный, но его исполнение командой Антонио Конте было безупречным. Без мяча – 5-4-1, готовность играть под давлением. После потерь "Ливерпуля" – стремительные контратаки и преодоление высокой линии защиты "красных".

Так и складывался матч. Почти бесконечное владение мячом "Ливерпуля", глубокая защита гостей и рев болельщиков "красных" иногда создавали впечатление, что команда Клоппа вот-вот и дожмет неуступчивых гостей. Особенно сложной для "Тоттенхэма" была последняя треть первого тайма. "Ливерпуль" замкнул гостей на их половине поля, и не давал ни секунды передышки. Как ни странно этот отрезок игры закончился ударом Хейбьерга в штангу. Что касается "Ливерпуля", то команда Юргена Клоппа свой лучший момент упустила после углового – удар ван Дейка в перекладину.

HALF-TIME Liverpool 0-0 Spurs



An even contest, but we await the breakthrough...#LIVTOT pic.twitter.com/NFir7zfznX