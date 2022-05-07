АПЛ. Ливерпуль - Тоттенхэм 1:1. Конец чемпионской гонки?

После назначения Антонио Конте "Тоттенхэм" дважды сыграл вничью с "Ливерпулем" и выиграл у "Манчестер Сити". Эти результаты не были бы возможны без хорошего плана на игру, дисциплины, храбрости и высокой организации. Все-таки речь о противостоянии лучшим командам мира.

"Ливерпуль" не выиграл на "Энфилде" в матче Премьер-лиги впервые с октября. До встречи со "шпорами" команда Юргена Клоппа выиграла 13 из 14 поединков АПЛ, потеряв очки только в игре с "Манчестер Сити". Эти два факта демонстрируют в какой форме был "Ливерпуль" и что удалось сегодня сделать "Тоттенхэму".

A brilliant block from the skipper ⛔#LIVTOT pic.twitter.com/0tLaYbAM9L — Liverpool FC (@LFC) May 7, 2022

План "Тоттенхэма" был бесхистротный, но его исполнение командой Антонио Конте было безупречным. Без мяча – 5-4-1, готовность играть под давлением. После потерь "Ливерпуля" – стремительные контратаки и преодоление высокой линии защиты "красных".

Так и складывался матч. Почти бесконечное владение мячом "Ливерпуля", глубокая защита гостей и рев болельщиков "красных" иногда создавали впечатление, что команда Клоппа вот-вот и дожмет неуступчивых гостей. Особенно сложной для "Тоттенхэма" была последняя треть первого тайма. "Ливерпуль" замкнул гостей на их половине поля, и не давал ни секунды передышки. Как ни странно этот отрезок игры закончился ударом Хейбьерга в штангу. Что касается "Ливерпуля", то команда Юргена Клоппа свой лучший момент упустила после углового – удар ван Дейка в перекладину.

HALF-TIME Liverpool 0-0 Spurs



An even contest, but we await the breakthrough...#LIVTOT pic.twitter.com/NFir7zfznX — Premier League (@premierleague) May 7, 2022

После перерыва существенных изменений в игре не произошло. "Тоттенхэм" жестко, но чаще всего в рамках правил останавливал атаки "красных" и готов был устроить свой выпод. "Ливерпуль", скорее от отчания, слишком рано перешел к бесконечным кроссам, выполнив их всего 47 за 90 минут. Только десять из них были успешными.

И в игре, в которой "Ливерпулю" нужно побеждать любой ценой, "Тоттенхэм" забивает первым. Конечно, это была контратака. Эмерсон странным образом оказался на левом фланге и выполнил диагональ вперед на Кейна. Капитан "шпор" не встретил сопротивления у штрафной хозяев, грамотно оценил ситуацию и не стал бить сам. Острый пас на Сессеньона, прострел, никто не успевает за Соном – 0:1, на "Энфилде" шок.

Юрген Клопп произвел замены, но игра "Ливерпуля" не изменилась. И вновь скорее нужно говорить о потрясающей самоотдаче игроков "Тоттенхэма", именно плотная и дисциплинированная игра всех десяти полевых игроков команды Антонио Конте позволяла ей сдерживать "Ливерпуль".

Но один мяч хозяева все же отыграли. Такими темпами Луис Диас может войти в историю как один из лучших зимних трансферов в истории. Колумбийский вингер уже совершил немало важных результативных действия и сегодня именно его гол позволил "красным" не проиграть. Резкий, энергичный, неостановимый Диас часто, и оправданно, брал игру на себя, и в эпизоде с забитым голом он решил пробить с 20 метров, мяч попал в Бентанкура, и зателет в ворота.

Публика на "Энфилде" ждала второй мяч, "Ливерпуль" пытался поддавливать, но как это часто бывает ближе ко второму мячу был "Тоттенхэм" – на 90+3 минуте Хейбьерг мог пробивать по воротам с острого угла, но выполнил неудачный пас на Кейна.

1:1 – это разочарование для "Ливерпуля", но "Тоттенхэм" решает свои турнирные задачи и сегодня команда Антонио Конте наиграла на положительный результат.

It's getting tight at the ???? ???? pic.twitter.com/k1XJifw0Sc — Premier League (@premierleague) May 7, 2022

Чемпионат Англии, 36-й тур. Ливерпуль, "Энфилд"

"Ливерпуль" – "Тоттенхэм" 1:1

Голы: Диас 74 – Сон 56

"Ливерпуль": Алиссон – Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон (Цимикас 64) – Хендерсон (Жота 65), Фабиньо (Кейта 88), Тьяго – Салах, Мане, Диас

"Тоттенхэм": Льорис – Дэвис, Дайер, Ромеро – Сессеньон (Санчес 78), Хейбьерг, Бентанкур, Эмерсон – Сон (Бергвейн 90+1), Кейн, Кулусевски (Уинкс 85)

Предупреждения: Цимикас 69, Фабиньо 80, Кейта 90+3 – Дэвис 53, Сессеньон 70