Ман Юнайтед не сыграет в Лиге Чемпионов в следующем сезоне

"Манчестер Юнайтед", проиграв "Брайтону" со счетом 0:4, упустили шанс сыграть в Лиге Чемпионов в следующем сезоне. Команда занимает шестое место с 58 очками и одной игрой в запасе.

У четвертой команды, "Арсенала", 34 сыгранных матча и 63 очка. У пятого, "Тоттенхэма", те же 34 матча и 61 очко. "Манчестер Юнайтед" играл в ЛЧ уже три сезона подряд, начиная с 2020/21.

Для форварда команды, 37-летнего Криштиану Роналду, это может стать первой оказией в карьере, когда его клуб не сыграет в Лиге Чемпионов или её квалификации. Ранее он играл в турнире в каждом сезоне в профессиональной карьере.