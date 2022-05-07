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Ман Юнайтед не сыграет в Лиге Чемпионов в следующем сезоне
Роналду впервые в карьере пропустит ЛЧ целиком
Фото: Sports Illustrated
"Манчестер Юнайтед", проиграв "Брайтону" со счетом 0:4, упустили шанс сыграть в Лиге Чемпионов в следующем сезоне. Команда занимает шестое место с 58 очками и одной игрой в запасе.
У четвертой команды, "Арсенала", 34 сыгранных матча и 63 очка. У пятого, "Тоттенхэма", те же 34 матча и 61 очко. "Манчестер Юнайтед" играл в ЛЧ уже три сезона подряд, начиная с 2020/21.
Для форварда команды, 37-летнего Криштиану Роналду, это может стать первой оказией в карьере, когда его клуб не сыграет в Лиге Чемпионов или её квалификации. Ранее он играл в турнире в каждом сезоне в профессиональной карьере.
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