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Рангник: Мы можем только извиниться. Это была ужасная игра и унизительное поражение

Англия
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Тренер понимает, что команда полностью провалилась

Рангник: Мы можем только извиниться. Это была ужасная игра и унизительное поражение

Фото: Getty Images

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Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник дал комментарий после поражения от "Брайтона" (0:4) в 37-м туре АПЛ:

"Это была плохая игра. С первой до последней минуты этого было недостаточно, во всех важных сферах мы были вторыми.

Мы можем извиниться перед нашими болельщиками, это была ужасная игра и унизительное поражение. Это была совсем другая игра, с первой минуты мы давали сопернику слишком много времени, слишком много пространства, мы не смогли помешать им играть между линиями. План на игру был совсем другим, мы сказали игрокам быть максимально компактными, но мы не смогли остановить "Брайтон".

Было очень тяжело остановить соперника в первом тайме, а во втором мы рискнули выпустить на поле Кавани в качестве второго нападающего. Также мы выпустили Фреда и начали играть по схеме 4-4-2. Это было небольшим риском, но мы должны попытаться изменить энергию. Сегодня мы были на втором месте по всем аспектам.

Если бы мы продолжали играть так, как в первом тайме, всегда был бы вопрос, когда мы пропустим второй гол. Вот почему я решил рискнуть и сыграть по счету 4-4-2 с Каваном и Фредом в качестве второй шестерки, но два гола в начале второго тайма стали для нас катастрофой. Мы вообще не защищались, мы не останавливали их", – сказал коуч.

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В статье: Ральф Рангник Брайтон энд Хоув Альбион Манчестер Юнайтед
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Источник:
Сайт "МЮ"

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