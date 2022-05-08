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Челси - Вулверхэмптон 2:2. Обзор матча и видео голов
Новые американские владельцы Челси начали с ничьи
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
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Чемпионат Англии, 36-й тур. Лондон, "Стэмфорд Бридж"
Голы: Лукаку (56 пен., 58) – Тринкау (79), Коуди (90+7)
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