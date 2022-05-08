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Челси - Вулверхэмптон 2:2. Обзор матча и видео голов

Англия
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Новые американские владельцы Челси начали с ничьи 

Челси - Вулверхэмптон 2:2. Обзор матча и видео голов

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Манера нового владельца "Челси" Тодда Боули праздновать удачные действия "синих" свистом двумя пальцами позабавила английских обозревателей, но после финального свистка на "Стэмфорд Бридж" до шуток не было никому. "Челси" выигрывал 2:0 после дубля Лукаку, еще два мяча хозяев были отменены после офсайдов, но до победы команда Томаса Тухеля матч довести не смогла. Сначала прекрасный удар выполнил Тринкау, а на 90+7 минуте Коуди замкнул кросс Шикинью с фланга. У "Челси" всего одна победа в последних пяти матчах и "синие" все еще не гарантировали себе место в топ-4.

Чемпионат Англии, 36-й тур. Лондон, "Стэмфорд Бридж"

"Челси" – "Вулверхэмптон" 2:2

Голы: Лукаку (56 пен., 58) – Тринкау (79), Коуди (90+7)

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В статье: Ромелу Лукаку Английская Премьер-лига Вулверхэмптон Челси (Лондон) АПЛ видеоповторы Франсишку Тринкан
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