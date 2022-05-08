Челси - Вулверхэмптон 2:2. Обзор матча и видео голов

Манера нового владельца "Челси" Тодда Боули праздновать удачные действия "синих" свистом двумя пальцами позабавила английских обозревателей, но после финального свистка на "Стэмфорд Бридж" до шуток не было никому. "Челси" выигрывал 2:0 после дубля Лукаку, еще два мяча хозяев были отменены после офсайдов, но до победы команда Томаса Тухеля матч довести не смогла. Сначала прекрасный удар выполнил Тринкау, а на 90+7 минуте Коуди замкнул кросс Шикинью с фланга. У "Челси" всего одна победа в последних пяти матчах и "синие" все еще не гарантировали себе место в топ-4.

Чемпионат Англии, 36-й тур. Лондон, "Стэмфорд Бридж"

"Челси" – "Вулверхэмптон" 2:2

Голы: Лукаку (56 пен., 58) – Тринкау (79), Коуди (90+7)