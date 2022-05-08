Конте: Клуб значительно улучшил игру с тех пор, как я пришел. Не забывайте, что я прибыл только в ноябре

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте поделился впечатлениями о ничье с "Ливерпулем" (1:1):

"Хороший результат. В конце имели отличный шанс забить второй и вырвать победу. Нелегко играть против "Ливерпуля", потому что мы говорим об удивительной команде с большой энергией, особенно на "Энфилде", где много шума и фантастическая атмосфера."

Но мы очень хорошо подготовились, очень хорошо защищались и не давали создавать моменты у наших ворот. Думаю, мы могли бы улучшить распоряжаться мячом, но преодолеть прессинг "Ливерпуля" непросто.

Сейчас пытаемся отдохнуть и восстановиться, потому что в четверг у нас еще одна немаловажная игра против "Арсенала". Осталось всего три матча. Будет очень важно набрать очки для места в Лиге чемпионов.

Думаю, команда значительно улучшила игру с тех пор, как я пришел. Не забывайте, что я прибыл только в ноябре. Очень упорно работаем каждый день, чтобы дать игрокам свои футбольные знания. Приятно видеть, что игроки расстроены, потому что они почувствовали возможность воспользоваться шансом победить "Ливерпуль" на "Энфилде".

Сыграли хорошо, но могли еще лучше. Будем работать для этого", – сказал Конте.