  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Конте: Клуб значительно улучшил игру с тех пор, как я пришел. Не забывайте, что я прибыл только в ноябре
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Конте: Клуб значительно улучшил игру с тех пор, как я пришел. Не забывайте, что я прибыл только в ноябре

Англия
(1 голосов)

Тренер рад успехам "шпор"

Конте: Клуб значительно улучшил игру с тех пор, как я пришел. Не забывайте, что я прибыл только в ноябре

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте поделился впечатлениями о ничье с "Ливерпулем" (1:1):

"Хороший результат. В конце имели отличный шанс забить второй и вырвать победу. Нелегко играть против "Ливерпуля", потому что мы говорим об удивительной команде с большой энергией, особенно на "Энфилде", где много шума и фантастическая атмосфера."

Но мы очень хорошо подготовились, очень хорошо защищались и не давали создавать моменты у наших ворот. Думаю, мы могли бы улучшить распоряжаться мячом, но преодолеть прессинг "Ливерпуля" непросто.

Сейчас пытаемся отдохнуть и восстановиться, потому что в четверг у нас еще одна немаловажная игра против "Арсенала". Осталось всего три матча. Будет очень важно набрать очки для места в Лиге чемпионов.

Думаю, команда значительно улучшила игру с тех пор, как я пришел. Не забывайте, что я прибыл только в ноябре. Очень упорно работаем каждый день, чтобы дать игрокам свои футбольные знания. Приятно видеть, что игроки расстроены, потому что они почувствовали возможность воспользоваться шансом победить "Ливерпуль" на "Энфилде".

Сыграли хорошо, но могли еще лучше. Будем работать для этого", – сказал Конте.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Антонио Конте Тоттенхэм (Лондон) Ливерпуль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
BBC

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде