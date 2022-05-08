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АПЛ. Арсенал отправил Лидс на 18 место, Вест Хэм разгромил Норвич 

Англия
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Канониры легко побеждали, но затем создали себе проблемы, хаммерс забили четыре мяча 

АПЛ. Арсенал отправил Лидс на 18 место, Вест Хэм разгромил Норвич 

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

"Арсенал" увеличил отрыв от "Тоттенхэма", победив "Лидс", но игра на "Эмирейтс" получилась более нервной, чем она должа была быть.

"Лидс" посыпался с первых минут. Уже на пятой минуте мяч в свои ворота привез Мелье, позволив обократь себя Нкетии в метре от ворот, а через пять минут форвард "Арсенала" сделал дубль. В этот раз все для него сделал Мартинелли, выполнив хороший проход по флангу, и выкотив мяч под удар в центр штрафной.

0:2 на десятой минуте, что может быть хуже? Удаление капитана. Люк Эйлинг бросился в безрассудный подкат на Мартинелли и оставил "Лидс" в меньшинстве. Была середина первого тайма. "Пора улучшать разницу мячей", – писали обозреватели лодонских изданий.

Но как бы это не казалось странным, больше "канонирам" поразить ворота Мелье не удалось, хотя моменты были. Положение "Лидса" было совсем безрадостным. Поражение без шансов на отыгрыш, а в паралельной игре "Эвертон" побеждает на выезде "Лестер", что отправляло команду Джесси Марша в зону вылета.

Но каким-то удивительным образом "Лидсу" удалось вернуться в игру. Подача с углового Харрисона, Фирпо сыграл на ближней штанге, а на дальней Льоренте отправил мяч в ворота. 2:1! Играть еще около полчаса.

"Арсенал" немного нервничал, один раз прилетело на ровном месте, могло и во второй. Но "Лидсу" больше так не везло. "Арсенал" победил, но пропустил уже в седьмом матче подряд, что не может радовать Артету перед игрой с "Тоттенхэмом" в четверг.

Удивительно слабо сыграл "Норвич" в домашнем матче с "Вест Хэмом". Да, "канарейки" уже вылетели в Чемпионшип, но все же команда Дина Смита выглядела уж слишком обреченной.

Если в игре "Арсенала" с "Лидсом" мы увидели одну грубую вратарскую ошибку, то в матче "Норвич" - "Вест Хэм" – две. И обе от вратаря "Норвича" Тима Крула. Сначала он не смог отбить не самый сильный удар Бенрахма, а затем неудачно сыграл на выходе и подарил мяч Антонио. В конце первого тайма Бенрахма оформил дубль, хорошо открывшись под передачу от Боуэна, после перерыва "канарейки" привезди пенальти и с точки пробил Лансини.

Андрей Ярмоленко провел на поле 46 минут и не отметился ни одним ударом.

Чемпионат Англии, 36-й тур

Лондон, "Эмирейтс"

"Арсенал" – "Лидс" 2:1

Голы: Нкетиа 5, Нкетиа 10 – Льоренте 66

"Арсенал": Рэмсдейл – Томиясу, Холдинг, Габриэл, Соареш – Эльнени, Джака – Сака (Пепе 68), Эдегор, Мартинелли (Смит-Роу 78) – Нкетиа (Ляказетт 90+1)

"Лидс": Мелье – Фирпо, Кох, Льоренте, Эйлинг – Филлипс, Клих (Бэйт 46) – Харрисон, Джеймс, Рафинья (Родриго 60) – Гелхардт (Стрейк 29)

Предупреждения: Габриэл 16, Томиясу 64 – Рафинья 27, Клих 34

Удаление: Эйлинг 27

Норидж, "Кэрроу Роуд"

"Норвич" – "Вест Хэм" 0:4

Голы: Бенрахма 12, Антонио 30, Бенрахма 45+3, Лансини 65 (пен.)

"Норвич": Крул – Ааронс, Хэнли, Байрэм, Уильямс – Соренсен, Гилмор – Дауэлл (Плахета 71), Ле-Мелу (Рупп 46), Рашица (Спринжетт 46) – Пукки

"Вест Хэм": Фабианский – Крессуэлл, Зума, Доусон (Нобл 67), Цоуфал – Райс, Лансини – Бенрахма (Влашич 76), Форнальс, Боуэн – Антонио (Ярмоленко 46)

Предупреждение: Уильямс 61 – Боуэн 25

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В статье: Андрей Ярмоленко Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига АПЛ Лидс Юнайтед Норвич Сити Мохамед Саид Бенрахма Джесси Марш Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Эдвард Нкетиа
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