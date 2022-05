АПЛ. Арсенал отправил Лидс на 18 место, Вест Хэм разгромил Норвич 

"Арсенал" увеличил отрыв от "Тоттенхэма", победив "Лидс", но игра на "Эмирейтс" получилась более нервной, чем она должа была быть.

Only Arsenal could go 2-0 up after 10 minutes, have an opponent sent off and still make hard work of a game.

"Лидс" посыпался с первых минут. Уже на пятой минуте мяч в свои ворота привез Мелье, позволив обократь себя Нкетии в метре от ворот, а через пять минут форвард "Арсенала" сделал дубль. В этот раз все для него сделал Мартинелли, выполнив хороший проход по флангу, и выкотив мяч под удар в центр штрафной.

0:2 на десятой минуте, что может быть хуже? Удаление капитана. Люк Эйлинг бросился в безрассудный подкат на Мартинелли и оставил "Лидс" в меньшинстве. Была середина первого тайма. "Пора улучшать разницу мячей", – писали обозреватели лодонских изданий.

Но как бы это не казалось странным, больше "канонирам" поразить ворота Мелье не удалось, хотя моменты были. Положение "Лидса" было совсем безрадостным. Поражение без шансов на отыгрыш, а в паралельной игре "Эвертон" побеждает на выезде "Лестер", что отправляло команду Джесси Марша в зону вылета.

Но каким-то удивительным образом "Лидсу" удалось вернуться в игру. Подача с углового Харрисона, Фирпо сыграл на ближней штанге, а на дальней Льоренте отправил мяч в ворота. 2:1! Играть еще около полчаса.

"Арсенал" немного нервничал, один раз прилетело на ровном месте, могло и во второй. Но "Лидсу" больше так не везло. "Арсенал" победил, но пропустил уже в седьмом матче подряд, что не может радовать Артету перед игрой с "Тоттенхэмом" в четверг.

FULL-TIME Arsenal 2-1 Leeds



Arsenal get their fourth consecutive #PL win, thanks to two Eddie Nketiah strikes. Diego Llorente did pull one back for Leeds, but it wasn't enough and they slide into the relegation zone#ARSLEE pic.twitter.com/l23BVRsUs1