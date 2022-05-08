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Ливерпуль собирается подписать молодого защитника Абердина

Англия
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Клуб ищет усиление линии защиты

Ливерпуль собирается подписать молодого защитника Абердина

Getty Images

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18-летний правый и центральный защитник "Абердина" Келвин Рэмзи заинтересовал "Ливерпуль".

Клуб Клоппа претендует на шотландца и видит в нем идеальную долгосрочную замену Тренту Александеру-Арнолду. Мерсисайдцы надеются как можно скорее оформить трансфер за 4 млн фунтов, ведь за Рэмзи также следит "Лидс".

Келвин является воспитанником "Абердина". В этом году 18-летний футболист проводит первый полноценный сезон на профессиональном уровне. Он сыграл 33 матча, забил 1 мяч и отдал 9 голевых передач.

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В статье: Ливерпуль Абердин
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Источник:
Goal.com

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