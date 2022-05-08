Ливерпуль собирается подписать молодого защитника Абердина

18-летний правый и центральный защитник "Абердина" Келвин Рэмзи заинтересовал "Ливерпуль".

Клуб Клоппа претендует на шотландца и видит в нем идеальную долгосрочную замену Тренту Александеру-Арнолду. Мерсисайдцы надеются как можно скорее оформить трансфер за 4 млн фунтов, ведь за Рэмзи также следит "Лидс".

Келвин является воспитанником "Абердина". В этом году 18-летний футболист проводит первый полноценный сезон на профессиональном уровне. Он сыграл 33 матча, забил 1 мяч и отдал 9 голевых передач.