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Ливерпуль собирается подписать молодого защитника Абердина
Клуб ищет усиление линии защиты
Getty Images
18-летний правый и центральный защитник "Абердина" Келвин Рэмзи заинтересовал "Ливерпуль".
Клуб Клоппа претендует на шотландца и видит в нем идеальную долгосрочную замену Тренту Александеру-Арнолду. Мерсисайдцы надеются как можно скорее оформить трансфер за 4 млн фунтов, ведь за Рэмзи также следит "Лидс".
Келвин является воспитанником "Абердина". В этом году 18-летний футболист проводит первый полноценный сезон на профессиональном уровне. Он сыграл 33 матча, забил 1 мяч и отдал 9 голевых передач.
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