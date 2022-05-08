Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Миколенко эффектным ударом забил дебютный гол за Эвертон. ВИДЕО
Ещё и какой!
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко забил первый гол в составе "Эвертона". Это произошло в матче чемпионата Англии против "Лестер Сити".
На шестой минуте встречи после подачи с правого фланга украинец положил корпус и из-за пределов штрафной в одно касание отправил мяч в ворота "лисиц".
Виталий Миколенко перебрался в "Эвертон" в январе этого года. В последний раз Миколенко забивал в мае 2021-го ещё в составе "Динамо" в ворота ковалёвского "Колоса".
На 12-ю минуту игры счёт 1:1 - "Лестер" быстро сравнял счёт.
Следить за игрой "Лестер" - "Эвертон" вы можете в
WHAT A GOAL!!! Mykooo ???????????? pic.twitter.com/XzoOHURP3F— OriginalEFC (@OriginalEFC) May 8, 2022
Популярное сейчас
- Госсекретарь США: путин пытается исказить историю, чтобы оправдать жестокую войну против Украины
- Сборная Украины проведет товарищеские матчи с середняками чемпионатов Италии и Хорватии – Источник
- росСМИ заявили, что командир 36 бригады Баранюк оказался в плену, пытаясь выйти из Мариуполя
- Ярмоленко повторил рекорд Коноплянки, став только вторым украинцем с таким достижением
- Зеленский оригинально отметил всемирный день Звездных войн. ФОТО
- Киевский ресторан готовит оригинальную акцию ко дню смерти путина. ФОТО
Новости по теме
- 12:30 Прогнозы на футбол Фрэнк принимает старых друзей. Эвертон – Челси. Анонс и прогноз матча 35-го тура АПЛ на 01.05.2022
- 23:40 Зарубежные АПЛ. Эвертон – Лестер 1:1. Хорошая игра Миколенко помогла вырвать ничью
- 21:24 Зарубежные Эвертон с Миколенко в борьбе за выживание встречается с Лестером. Текстовая трансляция