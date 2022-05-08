Миколенко эффектным ударом забил дебютный гол за Эвертон. ВИДЕО

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко забил первый гол в составе "Эвертона". Это произошло в матче чемпионата Англии против "Лестер Сити".

На шестой минуте встречи после подачи с правого фланга украинец положил корпус и из-за пределов штрафной в одно касание отправил мяч в ворота "лисиц".

Виталий Миколенко перебрался в "Эвертон" в январе этого года. В последний раз Миколенко забивал в мае 2021-го ещё в составе "Динамо" в ворота ковалёвского "Колоса".

На 12-ю минуту игры счёт 1:1 - "Лестер" быстро сравнял счёт.