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Миколенко эффектным ударом забил дебютный гол за Эвертон. ВИДЕО

Англия
Обновлено
(2 голосов)

Ещё и какой!

Миколенко эффектным ударом забил дебютный гол за Эвертон. ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко забил первый гол в составе "Эвертона". Это произошло в матче чемпионата Англии против "Лестер Сити".

На шестой минуте встречи после подачи с правого фланга украинец положил корпус и из-за пределов штрафной в одно касание отправил мяч в ворота "лисиц".

Виталий Миколенко перебрался в "Эвертон" в январе этого года. В последний раз Миколенко забивал в мае 2021-го ещё в составе "Динамо" в ворота ковалёвского "Колоса".

На 12-ю минуту игры счёт 1:1 - "Лестер" быстро сравнял счёт.

Следить за игрой "Лестер" - "Эвертон" вы можете в текстовой трансляции на UA-Футбол.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Лестер Сити Виталий Миколенко
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Комментарии (4)
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svital (Poltava)
08.05.2022 в 16:28
Гол красивий, так тримати.
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alex 66 (Кременчук)
08.05.2022 в 16:20
Дайте відео будь ласка бо запізнився на початок
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0
0
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alex 66 (Кременчук)
08.05.2022 в 16:21
Дякую....гол красень
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0
0
SSFC (Белозерье)
08.05.2022 в 16:10
О да!!!
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