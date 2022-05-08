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АПЛ. Манчестер Сити - Ньюкасл 5:0. Назад к победам
Зинченко отметился голевой передачей
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нет. Если кто-либо думал, что после шокирующего поражения "Реалу" в полуфинале ЛЧ "Манчестер Сити" посыпется, он глубоко ошибался. Несколькоминутное затмение, стоившее команде Гвардиоле выхода в финал Лиги чемпионов, и полноценный кризис – это две разные вещи. В целом "горожане" находится в полном порядке, это сильная, дисциплинированная команда с игроками мирового класса практически на каждой позиции. Если "Манчестер Сити" спокойно будет играть в свою игру, навязать ему сопротивление практически невозможно. Что сегодня и произошло. "Горожане" уверенно выиграли "петролеумное дерби" и вернулись на первое место, опередив на три очка "Ливерпуль".
Гвардиола сделал несколько изменений в старте после мадридского фианско, в частности в старте вышли Зинченко, Гюндоган, Грилиш, Стерлинг.
"Манчестер Сити" в своей традицонной манере хотел начать эту игру без особой спешки, но волна позитивной энергии и подбадривания от болельщиков "горожан" заставили команду Гвардиолу ускорится.
Но как это часто бывает в подобных матчах первыми могли забитьвать гости. Сен-Максимену с фланга удалось выолнить отличный кросс в штрафную, Крис Вуд отклеился от защитников, но ударил головой слишком слабо, прямо в руки Эдерсону.
Rodri LOVED that one! ???????? @ManCity pic.twitter.com/iAsjdERIQ1— City Xtra (@City_Xtra) May 8, 2022
"Ньюкасл" испытывал заметные проблемы на своих флангах и полупространствах, и после шанса Вуда "Сити" создал двва хороших момента для Канселу и Родри у разных штанг, но они по очереди пробили мимо.
Но все же гол в ворота Дубравки был делом времени. Красивейшая комбинация. Гюндоган закинул мяч в штрафную "Ньюкасла", Канселу головой переправил мяч с одной штанги на другую и Стерлинг точно пробил в одно касание.
Гюндоган выполнял огромный объям работы в центре поля, но лучшим игрком матча справедливо будет признан Кевин Де Брюйне. Бельгиец один за другим создавал голевые моменты, но до третьего мяча ему не удавалось отметиться ассистом – подводили партнеры. В частности, в одном из эпизодов бельгиец выполнил такую гениальную передачу на Жезуса, что форвард "Сити" от растерянности просто потерял мяч.
Второй и третий мячи влетели после угловых. Сначала Лапорт сыграл на добивании после удара Гюндогана, затем Родри замкнул подачу Де Брюйне.
"Ньюкасл" не был совсем безнадежным, "сороки" забили один гол, но он был отменен из-за офсайда, и все же где-то "сороки" все же сыграли ниже своих возможностей. Как бы там не было "Ньюкаслу" есть куда расти, а главное деньги для этого есть.
Для красоты на табло "Манчестер Сити" провел еще два мяча в заключительные моменты игры. Зинченко выполнил пас под удар Фодену, а затем Грилиш поспособствовал дублю Стерлинга.
5:0 – до чемпионства осталось семь очков.
???? “It’s one of the best groups that I’ve ever trained in my life.”— Football Daily (@footballdaily) May 8, 2022
Pep Guardiola says he NEVER doubted the mentality of his Manchester City side despite going out of the #UCL in the manner they did. pic.twitter.com/m7UNlnqQ99
Чемпионат Англии, 36-й тур. Манчестер, "Этихад"
"Манчестер Сити" – "Ньюкасл" 5:0
Голы: Стерлинг 19, Лапорт 38, Родри 61, Фоден 90, Стерлинг 90+3
"Манчестер Сити": Эдерсон – Канселу, Диаш (Фернандиньо 46), Лапорт (Игэн-Райли 87), Зинченко – Де Брюйне, Родри, Гюндоган – Стерлинг, Жезус (Фоден 63), Грилиш
"Ньюкасл": Дубравка – Таргетт, Берн, Ласселс, Крафт (Триппьер 68) – Жоэлинтон, Лонгстафф, Гимараэш – Сен-Максимен, Вуд (Уилсон 68), Альмирон (Мерфи 80)
Предупреждения: Де Брюйне 75 – Гимараэш 31, Берн 70, Таргетт 89
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