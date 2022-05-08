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Миколенко получил лучшую оценку в составе Эвертона за матч с Лестером

Англия
(1 голосов)

Украинец забил первый гол в сезоне

Миколенко получил лучшую оценку в составе Эвертона за матч с Лестером

Фото: twitter.com/Everton

Новина українською

Виталий Миколенко в клубном твиттере поблагодарил фанатов за поддержку. Он забил свой первый гол за "Эвертон" и получил одну из самых высоких оценок за матч против "Лестера" (2:1).

На 6 минуте встречи украинец забил свой первый гол за "ирисок".

По версии портала WhoScored, в составе "Эвертона" лучшими стали защитник Виталий Миколенко и вратарь Джордан Пикфорд. Оба получили оценку 7.4.

Виталий провел на поле 66 минут. Его заменил Джонжо Кенни.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Лестер Сити Виталий Миколенко
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Источник:
whoscored.com

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