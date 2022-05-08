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Лестер – Эвертон. 1:2. Первый гол Миколенко в Англии – Видео обзор матча

Англия
(1 голосов)

Прекрасный гол нашего парня!

Лестер – Эвертон. 1:2. Первый гол Миколенко в Англии – Видео обзор матча

Фото: twitter.com/Everton

"Эвертон" в гостях обыграл "Лестер" (2:1), что позволило команде покинуть зону вылета. Добиться результата команде помог быстрый гол Виталия Миколенко на 6 минуте встречи.

Голы: 11' Патсон Дака – 6' Виталий Миколенко, 30' Мейсон Холгейт

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Лестер Сити Виталий Миколенко
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