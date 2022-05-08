Таблица АПЛ: Манчестер Сити увеличивает отрыв от Ливерпуля, а Эвертон выскакивает из зоны вылета

"Манчестер Сити" обыграл "Ньюкасл Юнайтед" (5:0) и единолично возглавил АПЛ, оторвавшись от "Ливерпуля" на 3 очка. "Эвертон" благодаря голу Виталия Миколенко также выиграл свой матч у "Лестера" и оторвался от зоны вылета на 1 очко.

При этом у "ирисок" есть матч в запасе.

Таблица АПЛ в данный момент выглядит следующим образом: