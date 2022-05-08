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Таблица АПЛ: Манчестер Сити увеличивает отрыв от Ливерпуля, а Эвертон выскакивает из зоны вылета

Англия
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Расклады перед заключительными турами Премьер-лиги

Таблица АПЛ: Манчестер Сити увеличивает отрыв от Ливерпуля, а Эвертон выскакивает из зоны вылета

Фото: twitter.com/Everton

Новина українською

"Манчестер Сити" обыграл "Ньюкасл Юнайтед" (5:0) и единолично возглавил АПЛ, оторвавшись от "Ливерпуля" на 3 очка. "Эвертон" благодаря голу Виталия Миколенко также выиграл свой матч у "Лестера" и оторвался от зоны вылета на 1 очко.

При этом у "ирисок" есть матч в запасе.

Таблица АПЛ в данный момент выглядит следующим образом:

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Манчестер Сити" 35 27 5 3 89-21 +68 86
2 "Ливерпуль" 35 25 8 2 87-23 +64 83
3 "Челси" 35 19 10 6 70-31 +39 67
4 "Арсенал" 35 21 3 11 56-42 +14 66
5 "Тоттенхэм" 35 19 5 11 60-40 +20 62
6 "Манчестер Юнайтед" 37 16 10 11 57-56 +1 58
7 "Вест Хэм Юнайтед" 36 16 7 13 57-46 +11 55
8 "Вулверхэмптон" 35 15 5 15 35-34 +1 50
9 "Брайтон энд Хоув Альбион" 36 11 14 11 38-42 -4 47
10 "Кристал Пэлас" 35 10 14 11 46-42 +4 44
11 "Астон Вилла" 34 13 4 17 47-47 0 43
12 "Брентфорд" 36 12 7 17 44-52 -8 43
13 "Ньюкасл" 36 11 10 15 41-61 -20 43
14 "Лестер Сити" 34 11 9 14 49-56 -7 42
15 "Саутгемптон" 36 9 13 14 41-62 -21 40
16 Эвертон 34 10 5 19 37-56 -19 35
17 "Бернли" 35 7 13 15 32-49 -17 34
18 "Лидс Юнайтед" 35 8 10 17 39-74 -35 34
19 "Уотфорд" 35 6 4 25 32-70 -38 22
20 "Норвич Сити" 35 5 6 24 22-75 -53 21
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В статье: Премьер-лига Эвертон (Ливерпуль) Ливерпуль Манчестер Сити
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