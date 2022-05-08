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Таблица АПЛ: Манчестер Сити увеличивает отрыв от Ливерпуля, а Эвертон выскакивает из зоны вылета
Расклады перед заключительными турами Премьер-лиги
Фото: twitter.com/Everton
"Манчестер Сити" обыграл "Ньюкасл Юнайтед" (5:0) и единолично возглавил АПЛ, оторвавшись от "Ливерпуля" на 3 очка. "Эвертон" благодаря голу Виталия Миколенко также выиграл свой матч у "Лестера" и оторвался от зоны вылета на 1 очко.
При этом у "ирисок" есть матч в запасе.
Таблица АПЛ в данный момент выглядит следующим образом:
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|35
|27
|5
|3
|89-21
|+68
|86
|2
|"Ливерпуль"
|35
|25
|8
|2
|87-23
|+64
|83
|3
|"Челси"
|35
|19
|10
|6
|70-31
|+39
|67
|4
|"Арсенал"
|35
|21
|3
|11
|56-42
|+14
|66
|5
|"Тоттенхэм"
|35
|19
|5
|11
|60-40
|+20
|62
|6
|"Манчестер Юнайтед"
|37
|16
|10
|11
|57-56
|+1
|58
|7
|"Вест Хэм Юнайтед"
|36
|16
|7
|13
|57-46
|+11
|55
|8
|"Вулверхэмптон"
|35
|15
|5
|15
|35-34
|+1
|50
|9
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|36
|11
|14
|11
|38-42
|-4
|47
|10
|"Кристал Пэлас"
|35
|10
|14
|11
|46-42
|+4
|44
|11
|"Астон Вилла"
|34
|13
|4
|17
|47-47
|0
|43
|12
|"Брентфорд"
|36
|12
|7
|17
|44-52
|-8
|43
|13
|"Ньюкасл"
|36
|11
|10
|15
|41-61
|-20
|43
|14
|"Лестер Сити"
|34
|11
|9
|14
|49-56
|-7
|42
|15
|"Саутгемптон"
|36
|9
|13
|14
|41-62
|-21
|40
|16
|Эвертон
|34
|10
|5
|19
|37-56
|-19
|35
|17
|"Бернли"
|35
|7
|13
|15
|32-49
|-17
|34
|18
|"Лидс Юнайтед"
|35
|8
|10
|17
|39-74
|-35
|34
|19
|"Уотфорд"
|35
|6
|4
|25
|32-70
|-38
|22
|20
|"Норвич Сити"
|35
|5
|6
|24
|22-75
|-53
|21
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