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Сити при Гвардиоле 30 раз забивал 5 и более мячей за матч

Англия
(1 голосов)

Ливерпуль за этот же период провел 14 подобных матчей

Сити при Гвардиоле 30 раз забивал 5 и более мячей за матч

Фото: twitter.com/DeBruyneKev

Новина українською

"Манчестер Сити" обыграл "Ньюкасл Юнайтед" (5:0) в рамках 35 тура Премьер-лиги. "Горожане" уже в тридцатый раз забили как минимум 5 голов в матче АПЛ при Пепе Гвардиоле, сообщает Opta.

С тех пор как Гвардиола стал главным тренером, "Ман Сити" лидирует в турнире по играм с 5 и более забитыми мячами. Второй "Ливерпуль" – у них 14 таких встреч, у "Тоттенхэма" – 13.

"Сити" идет на 1 месте в АПЛ, опережая "Ливерпуль" на 3 очка за 3 тура до конца розыгрыша.

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В статье: Юрген Клопп Тоттенхэм (Лондон) Ливерпуль Манчестер Сити Пеп Гвардиола
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Комментарии (1)
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Дон Купер (Хмельницький)
08.05.2022 в 22:50
І яка з того користь? Що вони виграли за цей час на міжнародній арені? Та отож!
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