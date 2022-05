Сити при Гвардиоле 30 раз забивал 5 и более мячей за матч

"Манчестер Сити" обыграл "Ньюкасл Юнайтед" (5:0) в рамках 35 тура Премьер-лиги. "Горожане" уже в тридцатый раз забили как минимум 5 голов в матче АПЛ при Пепе Гвардиоле, сообщает Opta.

5+ - @ManCity have scored five or more goals in a Premier League game for the 30th time since Pep Guardiola took over in 2016-17, which is more than the second and third most instances by teams combined:



30 - Manchester City

14 - Liverpool

13 - Spurs



Carnage. pic.twitter.com/qz1XE9qtrg