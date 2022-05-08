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Сити при Гвардиоле 30 раз забивал 5 и более мячей за матч
Ливерпуль за этот же период провел 14 подобных матчей
Фото: twitter.com/DeBruyneKev
"Манчестер Сити" обыграл "Ньюкасл Юнайтед" (5:0) в рамках 35 тура Премьер-лиги. "Горожане" уже в тридцатый раз забили как минимум 5 голов в матче АПЛ при Пепе Гвардиоле, сообщает Opta.
5+ - @ManCity have scored five or more goals in a Premier League game for the 30th time since Pep Guardiola took over in 2016-17, which is more than the second and third most instances by teams combined:— OptaJoe (@OptaJoe) May 8, 2022
30 - Manchester City
14 - Liverpool
13 - Spurs
Carnage. pic.twitter.com/qz1XE9qtrg
С тех пор как Гвардиола стал главным тренером, "Ман Сити" лидирует в турнире по играм с 5 и более забитыми мячами. Второй "Ливерпуль" – у них 14 таких встреч, у "Тоттенхэма" – 13.
"Сити" идет на 1 месте в АПЛ, опережая "Ливерпуль" на 3 очка за 3 тура до конца розыгрыша.
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