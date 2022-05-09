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Тренер Эвертона: Я очень рад за Миколенко, это был качественный удар

Англия
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Украинец забил первый гол в АПЛ

Тренер Эвертона: Я очень рад за Миколенко, это был качественный удар

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард после матча с "Лестером" (2:1) проанализировал игру своей команды, а также отметил дебютный гол Виталия Миколенко.

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"Гол Миколенко – наш первый серьезный момент. Это был качественный удар, и я очень рад за Миколенко. Ему пришлось пережить очень нелегкие времена с тех пор, как он появился в Премьер-лиге, и я за него очень рад.

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Это прекрасное чувство. После победы над "Челси" было большое желание продолжить. В гостях у "Лестера" играть очень непросто. У нас был план, и игроки придерживались его, чтобы не происходило на поле, забили они или нет. До выполнения задач еще далеко, но они могут быть очень довольны тем, что делали на поле сегодня.

Я очень доволен. "Лестер" – команда топ-уровня. Мы много угрожали воротам соперника. Я доволен игрой", - цитирует Лэмпарда BBC.

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В статье: Фрэнк Лэмпард Эвертон (Ливерпуль)
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Источник:
BBC

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