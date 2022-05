Эпопея завершена. Холанд определился с клубом, в котором продолжит карьеру

Форвард "Боруссии Д" и сборной Норвегии Эрлинг Холанд летом покинет Германию и переедет в Англию. Нападающий станет игроком "Манчестер Сити", об этом сообщает авторитетный инсайдер издания The Athletic Дэвид Орнштейн, ссылаясь на свои немецкие источники.

Все детали уже согласованы, на этой неделе ожидается объявление перехода 21-летнего форварда в стан "горожан". Холанд забил 85 голов в 88 матчах за "шмелей".

???? Erling Haaland to Man City a done deal + confirmation expected this week, according to sources in Germany. Personal terms complete & Dortmund anticipate City informing them in coming days of intention to activate release clause @TheAthleticUK #MCFC #BVB https://t.co/tx8kUxjLkF