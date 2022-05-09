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В поисках чего-то нового. Погба отказался от предложения Манчестер Сити

Англия
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Полузащитник "МЮ" хотел бы попробовать силы в другом чемпионате

В поисках чего-то нового. Погба отказался от предложения Манчестер Сити

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Летом Поль Погба покинет "Манчестер Юнайтед". У француза заканчивается контракт и он не планирует его продлевать.

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По данным the Athletic, интерес к хавбеку проявлял "Ман Сити". Представители чемпиона Англии выходили на Погба, однако тот ответил отказом. Поль намерен попробовать свои силы в новом чемпионате.

Летом 2016-го "Манчестер Юнайтед" выкупил контракт Погба у "Ювентуса" за 105 миллионов евро. За этот период полузащитник совершил 90 результативных действий (39+51) в 233-х поединках.

Главные претенденты на Погба этим летом - "Ювентус" и "ПСЖ".

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В статье: Поль Погба Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
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