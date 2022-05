В поисках чего-то нового. Погба отказался от предложения Манчестер Сити

Летом Поль Погба покинет "Манчестер Юнайтед". У француза заканчивается контракт и он не планирует его продлевать.

По данным the Athletic, интерес к хавбеку проявлял "Ман Сити". Представители чемпиона Англии выходили на Погба, однако тот ответил отказом. Поль намерен попробовать свои силы в новом чемпионате.

???? Erling Haaland to Man City a done deal + confirmation expected this week, according to sources in Germany. Personal terms complete & Dortmund anticipate City informing them in coming days of intention to activate release clause @TheAthleticUK #MCFC #BVB https://t.co/tx8kUxjLkF