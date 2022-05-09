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В поисках чего-то нового. Погба отказался от предложения Манчестер Сити
Полузащитник "МЮ" хотел бы попробовать силы в другом чемпионате
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Летом Поль Погба покинет "Манчестер Юнайтед". У француза заканчивается контракт и он не планирует его продлевать.
По данным the Athletic, интерес к хавбеку проявлял "Ман Сити". Представители чемпиона Англии выходили на Погба, однако тот ответил отказом. Поль намерен попробовать свои силы в новом чемпионате.
???? Erling Haaland to Man City a done deal + confirmation expected this week, according to sources in Germany. Personal terms complete & Dortmund anticipate City informing them in coming days of intention to activate release clause @TheAthleticUK #MCFC #BVB https://t.co/tx8kUxjLkF— David Ornstein (@David_Ornstein) May 9, 2022
Летом 2016-го "Манчестер Юнайтед" выкупил контракт Погба у "Ювентуса" за 105 миллионов евро. За этот период полузащитник совершил 90 результативных действий (39+51) в 233-х поединках.
Главные претенденты на Погба этим летом - "Ювентус" и "ПСЖ".
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