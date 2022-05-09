  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Клопп жалеет о словах про Тоттенхэм после игры
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клопп жалеет о словах про Тоттенхэм после игры

Англия
(1 голосов)

Дал волю эмоциям

Клопп жалеет о словах про Тоттенхэм после игры

Фото: twitter.com/LFC

Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп негативно высказался по поводу оборонительного стиля "Тоттенхэма" после матча 35 тура АПЛ (1:1). "Я бы не сказал это вновь", – приводит его слова The Athletic.

"То, что я сказал после игры, – сказал бы я это вновь? Нет. Я о словах, что "Тоттенхэм" играет вот так и идет пятым.

Тогда это казалось мне подходящим. Но в любом случае говорить так было неправильно. Просто я себя так чувствовал в тот момент", – сказал главный тренер "Ливерпуля".

Напомним, что после ничьей, которая уменьшила шансы "Ливерпуля" на чемпионство, Юрген Клопп сказал:

"Тоттенхэм" много хвалят, но это команда топ-уровня, и при этом она отсиживается в обороне…

Они обыграли "Манчестер Сити". Их игровой план работает в таких матчах, но они по-прежнему пятые в таблице. Вот такая ситуация. Это непросто.

Они идут на все – тянут время и все в таком духе. Это усложняет жизнь. Это грамотный ход, но нам, их сопернику, приходится непросто", – сказал главный тренер "Ливерпуля".

"Красные" идут на 2 месте в АПЛ и отстают от "Ливерпуля" на 3 очка за 3 тура до конца.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрген Клопп Тоттенхэм (Лондон) Ливерпуль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
theathletic.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде