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Арсенал может подписать форварда Сити, у которого вскоре заканчивается контракт

Англия
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"Канониры" интересуются уже вторым футболистом "горожан"

Арсенал может подписать форварда Сити, у которого вскоре заканчивается контракт

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Лондонский "Арсенал" смотрит в сторону Рахима Стерлинга. Об этом передает The Telegraph.

По данным источника, англичанина высоко оценивает наставник лондонцев Микель Артета. Именно он - инициатор сделки, которая может состояться летом.

В 2023-м году у Рахима истекает контракт с "Ман Сити". Если стороны в ближайшее время не договорятся о продлении, то его продажа станет вынужденным шагом. В нынешней кампании Стерлинг совершил 23 результативных действия (16+7) в 43-х поединках.

Стоит отметить, что помимо Рахима, "Арсенал" интересуется в другим нападающим "Сити" - Габриэлом Жезусом.

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В статье: Арсенал (Лондон) Рахим Стерлинг Манчестер Сити
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