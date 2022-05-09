Арсенал может подписать форварда Сити, у которого вскоре заканчивается контракт

Лондонский "Арсенал" смотрит в сторону Рахима Стерлинга. Об этом передает The Telegraph.

По данным источника, англичанина высоко оценивает наставник лондонцев Микель Артета. Именно он - инициатор сделки, которая может состояться летом.

Arsenal ready to explore deal to sign Raheem Sterling from Manchester City this summer | @mcgrathmike https://t.co/JsXnv4HW5w — Telegraph Football (@TeleFootball) May 9, 2022

В 2023-м году у Рахима истекает контракт с "Ман Сити". Если стороны в ближайшее время не договорятся о продлении, то его продажа станет вынужденным шагом. В нынешней кампании Стерлинг совершил 23 результативных действия (16+7) в 43-х поединках.

Стоит отметить, что помимо Рахима, "Арсенал" интересуется в другим нападающим "Сити" - Габриэлом Жезусом.