Гвардиола: Все в этой стране поддерживают Ливерпуль

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался по поводу чемпионской гонки в АПЛ. "У них больше поклонников по всему миру", – приводит его слова Cadena SER.

"Люди хотят, чтобы "Ливерпуль" выиграл больше, чем мы. У них больше поклонников по всему миру, а в Англии они поддерживают "Ливерпуль" больше, чем нас.

Ситуация такая, какая она есть. Нам нужно набрать девять очков или, может быть, шесть. это зависит от того, что произойдет в следующих двух играх с точки зрения разницы мячей. Наша судьба в наших руках, и это важно. Мы должны смотреть на себя", — сказал Гвардиола.

Напомним, "Ливерпуль" отстает от "Манчестер Сити" на 3 очка за 3 тура до конца чемпионата. У "горожан" относительно "красных" разница мячей +1.