  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Гвардиола: Все в этой стране поддерживают Ливерпуль
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гвардиола: Все в этой стране поддерживают Ливерпуль

Англия
(1 голосов)

Всё в руках "горожан"

Гвардиола: Все в этой стране поддерживают Ливерпуль

Фото: twitter.com/ManCity

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался по поводу чемпионской гонки в АПЛ. "У них больше поклонников по всему миру", – приводит его слова Cadena SER.

"Люди хотят, чтобы "Ливерпуль" выиграл больше, чем мы. У них больше поклонников по всему миру, а в Англии они поддерживают "Ливерпуль" больше, чем нас.

Ситуация такая, какая она есть. Нам нужно набрать девять очков или, может быть, шесть. это зависит от того, что произойдет в следующих двух играх с точки зрения разницы мячей. Наша судьба в наших руках, и это важно. Мы должны смотреть на себя", — сказал Гвардиола.

Напомним, "Ливерпуль" отстает от "Манчестер Сити" на 3 очка за 3 тура до конца чемпионата. У "горожан" относительно "красных" разница мячей +1.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ливерпуль Манчестер Сити Пеп Гвардиола
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
cadenaser.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Степан Срака
09.05.2022 в 20:59
так, бо Сіті це грошові мішки...
Ответить
+2
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде