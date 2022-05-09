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Гвардиола: Все в этой стране поддерживают Ливерпуль
Всё в руках "горожан"
Фото: twitter.com/ManCity
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался по поводу чемпионской гонки в АПЛ. "У них больше поклонников по всему миру", – приводит его слова Cadena SER.
"Люди хотят, чтобы "Ливерпуль" выиграл больше, чем мы. У них больше поклонников по всему миру, а в Англии они поддерживают "Ливерпуль" больше, чем нас.
Ситуация такая, какая она есть. Нам нужно набрать девять очков или, может быть, шесть. это зависит от того, что произойдет в следующих двух играх с точки зрения разницы мячей. Наша судьба в наших руках, и это важно. Мы должны смотреть на себя", — сказал Гвардиола.
Напомним, "Ливерпуль" отстает от "Манчестер Сити" на 3 очка за 3 тура до конца чемпионата. У "горожан" относительно "красных" разница мячей +1.
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