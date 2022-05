Челси и Манчестер Юнайтед интересуются защитником Вильярреала

Защитник "Вильярреала" Пау Торрес заинтересовал руководство "Челси" и "Манчестер Юнайтед", сообщает Фабрицио Романо. У "манкунианцев" в шорт-листе есть ещё два-три фуллбека.

Manchester United are discussing Villarreal’s Pau Torres as one of 3/4 options for the new centre back. No proposal made yet, as it depends on Erik ten Hag decision and Man Utd board changes. ???????????? #MUFC



Chelsea are also monitoring Pau.

€55/60m release clause into his contract. pic.twitter.com/K3gItr1aoA