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Челси и Манчестер Юнайтед интересуются защитником Вильярреала
Пока без предложений
Фото: Faisal HQ
Защитник "Вильярреала" Пау Торрес заинтересовал руководство "Челси" и "Манчестер Юнайтед", сообщает Фабрицио Романо. У "манкунианцев" в шорт-листе есть ещё два-три фуллбека.
Manchester United are discussing Villarreal’s Pau Torres as one of 3/4 options for the new centre back. No proposal made yet, as it depends on Erik ten Hag decision and Man Utd board changes. ???????????? #MUFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 9, 2022
Chelsea are also monitoring Pau.
€55/60m release clause into his contract. pic.twitter.com/K3gItr1aoA
Сообщается, что у Пау в контракте прописаны отступные в размере 55-60 миллионов евро.
В этом сезоне Торрес провел за "Вильярреал" 43 матча и забил 5 голов. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 50 миллионов евро.
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