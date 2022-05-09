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Челси и Манчестер Юнайтед интересуются защитником Вильярреала

Англия
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Челси и Манчестер Юнайтед интересуются защитником Вильярреала

Фото: Faisal HQ

Новина українською

Защитник "Вильярреала" Пау Торрес заинтересовал руководство "Челси" и "Манчестер Юнайтед", сообщает Фабрицио Романо. У "манкунианцев" в шорт-листе есть ещё два-три фуллбека.

Сообщается, что у Пау в контракте прописаны отступные в размере 55-60 миллионов евро.

В этом сезоне Торрес провел за "Вильярреал" 43 матча и забил 5 голов. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 50 миллионов евро.

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В статье: Челси (Лондон) Вильярреал Манчестер Юнайтед Пау Торрес
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