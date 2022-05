Официально: Эрлинг Холанд - игрок Манчестер Сити

"Манчестер Сити" официально подтвердил трансфер Эрлинга Холанда.

Норвежский голеадор пополнит состав "горожан" летом. Официально длительность контракта не разглашается, однако по данным СМИ Эрлинг подписал сделку до лета 2027-го года.

Manchester City can confirm that we have reached an agreement in principle with Borussia Dortmund for the transfer of striker Erling Haaland to the Club on 1st July 2022.



The transfer remains subject to the Club finalising terms with the player.