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Официально: Эрлинг Холанд - игрок Манчестер Сити

Англия
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Теперь точно придется брать ЛЧ

Официально: Эрлинг Холанд - игрок Манчестер Сити

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

"Манчестер Сити" официально подтвердил трансфер Эрлинга Холанда.

Норвежский голеадор пополнит состав "горожан" летом. Официально длительность контракта не разглашается, однако по данным СМИ Эрлинг подписал сделку до лета 2027-го года.

Трансфер Холанда обойдется "горожанам" от 60 до 75 миллионов евро. Этим летом в контракте форварда с "Боруссией" присутствовала клаусулу, которая и была активирована.

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Холанд - один из самых перспективных форвардов современности. После своего перехода в "Боруссию" зимой 2020-го Эрлинг забил 85 голов и отдал 23 голевые передачи в 88 играх. Ранее он феерил в составе "Зальцбурга", установив несколько рекордов Лиги Чемпионов.

Отметим, что в составе "Манчестер Сити" играл отец Эрлинга - Альф-Инге Холанд.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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Комментарии (2)
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Spokoyno (Київ)
10.05.2022 в 18:41
Дійсно з Мбаппе Холанд є найбільш перспективними нападниками. Цікаво, як себе проявить себе в найкрутішому чемпіонаті... Ну і МС потрібно буде здавати форвардів в оренду чи продавати. Бо їх багато, а як вирішувати завдання через "не можу" у принциповому матчі жодного не знайшлось.
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Крістофер (Луцьк)
10.05.2022 в 18:58
Як думаєш, Холанд допоможе Пепу виграти ЛЧ, чи лисий без суддівського корпусу, який в нього був в Барселоні, не здібний перемагати? Як рахуєш?
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