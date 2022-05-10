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Официально: Эрлинг Холанд - игрок Манчестер Сити
Теперь точно придется брать ЛЧ
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Манчестер Сити" официально подтвердил трансфер Эрлинга Холанда.
Норвежский голеадор пополнит состав "горожан" летом. Официально длительность контракта не разглашается, однако по данным СМИ Эрлинг подписал сделку до лета 2027-го года.
Manchester City can confirm that we have reached an agreement in principle with Borussia Dortmund for the transfer of striker Erling Haaland to the Club on 1st July 2022.— Manchester City (@ManCity) May 10, 2022
The transfer remains subject to the Club finalising terms with the player.
Трансфер Холанда обойдется "горожанам" от 60 до 75 миллионов евро. Этим летом в контракте форварда с "Боруссией" присутствовала клаусулу, которая и была активирована.
Холанд - один из самых перспективных форвардов современности. После своего перехода в "Боруссию" зимой 2020-го Эрлинг забил 85 голов и отдал 23 голевые передачи в 88 играх. Ранее он феерил в составе "Зальцбурга", установив несколько рекордов Лиги Чемпионов.
Отметим, что в составе "Манчестер Сити" играл отец Эрлинга - Альф-Инге Холанд.
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