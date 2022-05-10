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Тухель о вынужденной продаже Челси: Это отвлекало. Мы единственный клуб, который так пострадал

Англия
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Куда деваться, когда владелец приближенный к путину?

Тухель о вынужденной продаже Челси: Это отвлекало. Мы единственный клуб, который так пострадал

Фото: twitter.com/ChelseaFC

Новина українською

Главный тренер "Челси" Томас Тухель считает, что ситуация с вынужденной продажей клуба отвлекала команду. "Мы выступали отлично до паузы на матчи сборных", – приводит его слова Goal.com.

"Мы единственный клуб, который так пострадал.

Может быть, первый клуб, с которым случилось подобное. Это уникальная ситуация. Ситуация, которая является довольно сложной.

Конечно, все надеются на прояснение ситуации. Это шаги в правильном направлении.

Мы это ждем уже давно. Нам нужна позитивная энергия и соревновательная атмосфера в клубе. Очень важно, чтобы дела шли вперед.

Думаю, нет смысла скрывать, что это отвлекало. Вопрос в том, какого уровня мы можем достичь, даже если это нас отвлекает, беспокоит или ставит в невыгодное положение.

До паузы на матчи сборных мы выступали отлично, на результаты это никак не влияло. Это имело почти обратный эффект", – сказал главный тренер лондонцев.

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У "Челси" 2 поражения и 2 ничьих в последних 5 матчах. "Синие" идут на 3 месте в АПЛ, отставая от "Ливерпуля" на 17 очков и опережая "Арсенал" на 1 балл.

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В статье: Роман Абрамович Томас Тухель Челси (Лондон) война с Россией
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Источник:
skysports.com

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