Тухель о вынужденной продаже Челси: Это отвлекало. Мы единственный клуб, который так пострадал

Главный тренер "Челси" Томас Тухель считает, что ситуация с вынужденной продажей клуба отвлекала команду. "Мы выступали отлично до паузы на матчи сборных", – приводит его слова Goal.com.

"Мы единственный клуб, который так пострадал.

Может быть, первый клуб, с которым случилось подобное. Это уникальная ситуация. Ситуация, которая является довольно сложной.

Конечно, все надеются на прояснение ситуации. Это шаги в правильном направлении.

Мы это ждем уже давно. Нам нужна позитивная энергия и соревновательная атмосфера в клубе. Очень важно, чтобы дела шли вперед.

Думаю, нет смысла скрывать, что это отвлекало. Вопрос в том, какого уровня мы можем достичь, даже если это нас отвлекает, беспокоит или ставит в невыгодное положение.

До паузы на матчи сборных мы выступали отлично, на результаты это никак не влияло. Это имело почти обратный эффект", – сказал главный тренер лондонцев.

У "Челси" 2 поражения и 2 ничьих в последних 5 матчах. "Синие" идут на 3 месте в АПЛ, отставая от "Ливерпуля" на 17 очков и опережая "Арсенал" на 1 балл.