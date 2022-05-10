Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тухель о вынужденной продаже Челси: Это отвлекало. Мы единственный клуб, который так пострадал
Куда деваться, когда владелец приближенный к путину?
Фото: twitter.com/ChelseaFC
Главный тренер "Челси" Томас Тухель считает, что ситуация с вынужденной продажей клуба отвлекала команду. "Мы выступали отлично до паузы на матчи сборных", – приводит его слова Goal.com.
"Мы единственный клуб, который так пострадал.
Может быть, первый клуб, с которым случилось подобное. Это уникальная ситуация. Ситуация, которая является довольно сложной.
Конечно, все надеются на прояснение ситуации. Это шаги в правильном направлении.
Мы это ждем уже давно. Нам нужна позитивная энергия и соревновательная атмосфера в клубе. Очень важно, чтобы дела шли вперед.
Думаю, нет смысла скрывать, что это отвлекало. Вопрос в том, какого уровня мы можем достичь, даже если это нас отвлекает, беспокоит или ставит в невыгодное положение.
До паузы на матчи сборных мы выступали отлично, на результаты это никак не влияло. Это имело почти обратный эффект", – сказал главный тренер лондонцев.
У "Челси" 2 поражения и 2 ничьих в последних 5 матчах. "Синие" идут на 3 месте в АПЛ, отставая от "Ливерпуля" на 17 очков и опережая "Арсенал" на 1 балл.
Популярное сейчас
- путин хочет ввести военное положение в рф и начать войну в Приднестровье - разведка США
- Лэмпард сообщил о состоянии Миколенко перед матчем с Уотфордом
- Сборная Украины представила новую форму для товарищеских матчей
- АПЛ. Гол Миколенко помог Эвертону победить и выбраться из зоны вылета
- Зеленский оригинально отметил всемирный день Звездных войн. ФОТО
- Киевский ресторан готовит оригинальную акцию ко дню смерти путина. ФОТО